TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Synonyme du sommet de l'excellence artistique, la Maison Heffel est fière de présenter une grande vente aux enchères en direct très attendue, en trois séances, le 23 mai à 2024. Cet événement spécial représente un moment charnière dans l'art canadien, et offre sans doute la meilleure sélection d'œuvres d'art à être offertes sur le marché depuis les dernières années. Les collectionneurs auront une occasion exceptionnellement rare d'acquérir des œuvres qui ont une grande signification culturelle. Le catalogue de la vente comprend des artistes canadiens renommés tels que Jean Paul Riopelle, Emily Carr et Tom Thomson, ainsi que des icônes internationales célèbres comme Andy Warhol, Morris Louis et Kenneth Noland. La Maison Heffel continue d'ouvrir la voie sur le marché canadien des enchères et l'ampleur de cette vente aux enchères historique est inégalée. Les 91 chefs-d'œuvre historiques et contemporains de grande qualité ont une valeur totale estimée de 15 à 20 millions de dollars. La vente aux enchères en direct aura lieu à Toronto et permettra à des amateurs d'art de partout dans le monde d'y prendre part virtuellement par l'entremise de la salle de vente numérique de la Maison Heffel. (Toutes les valeurs estimées sont exprimées en dollars canadiens.)

L'oeuvre bien connue et largement exposée War Canoes, Alert Bay d'Emily Carr sera offerte lors de la vente aux enchères en direct de la Maison Heffel le 23 mai 2024 (estimation : 500 000 $ – 700 000 $). (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Verts ombreuses, un chef-d'œuvre de 1949 de Jean Paul Riopelle, mondialement connu, sera le point fort de la vente aux enchères du printemps de la Maison Heffel le 23 mai 2024 (estimation : 2 500 000 $ – 3 500 000 $). (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

Outre les deux séances habituelles - Art d'après-guerre et contemporain et Art canadien, impressionniste et moderne -, la vente aux enchères présentera notamment les œuvres de la célèbre collection de Torben V. Kristiansen, un marchand d'art visionnaire. Sa collection, réputée pour sa rigueur et son ampleur, fera l'objet de son propre catalogue. Cet ensemble, duquel se démarquent les plus grands noms de l'art canadien, reflète le goût et la passion de Kristiansen qui a constitué l'une des collections privées les plus réputées du pays.

« Avoir le privilège de partager la remarquable collection de Torben Kristiansen avec les amateurs d'art du monde entier est l'un des moments les plus forts de notre carrière. Ce géant du milieu avait une vision, une audace et un dévouement sans égal qui ont laissé une empreinte sur le paysage artistique du pays. Cette vente aux enchères est un hommage à son héritage durable », a déclaré David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel.

Pour sa part, Robert Heffel, le vice-président de la Maison Heffel, a ajouté : « Toute notre équipe se prépare pour cette grande vente aux enchères et nous sommes vraiment honorés de la confiance que les collectionneurs nous témoignent en nous confiant les trésors les plus précieux de leur famille. Chaque œuvre représente à la fois l'excellence artistique et une riche histoire personnelle. Nous nous engageons à honorer et à célébrer cet héritage sur la scène mondiale. »

Œuvres phares de la vente aux enchères de printemps

Jean Paul Riopelle est à l'honneur avec dix œuvres, dont deux toiles exceptionnelles de périodes recherchées. Verts ombreuses, le clou de la collection de Torben V. Kristiansen , est une rareté : les toiles majeures de Riopelle datant de 1949 sont pratiquement impossibles à trouver dans les collections privées (estimation : entre 2 500 000 $ et 3 500 000 $). L'exposition propose également Sans titre, un tableau spectaculaire de 1954, qui a toujours été en Europe . Il est coloré, vibrant et dynamique comme le sont les meilleures œuvres de Riopelle (estimation : entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $).

La Maison Heffel est très fière d'avoir joué un rôle pour l'essor d'Emily Carr dans les ventes aux enchères. Un certain nombre d'œuvres importantes proposées ce printemps représentent l'apogée des réalisations de Carr et un jalon du marché. War Canoes, Alert Bay est un précurseur de son célèbre tableau du même titre, qui fait partie de la collection de l'Audain Art Museum et qui a été le premier tableau vendu (en 2000) plus d'un million de dollars par la Maison Heffel. Véritable trésor culturel, cette aquarelle a figuré dans presque toutes les grandes expositions consacrées à l'artiste (estimation : entre 500 000 $ et 700 000 $).

Swimmer and Sun d'Alex Colville est une scène sereine représentant un personnage solitaire dans l'immensité de l'océan sous le soleil éclatant. Cette incroyable peinture est caractéristique du soin méticuleux que Colville apportait aux détails et sa profonde capacité à transmettre les beaux moments du quotidien (estimation : entre 450 000 $ et 650 000 $).

Les peintures de Tom Thomson comptent parmi les raretés de l'art canadien, en raison de la disparition prématurée et mystérieuse de l'artiste. Trois esquisses à l'huile, petites mais d'une grande puissance, sont proposées. Elles proviennent de la collection Kristiansen. La plus remarquable, Colourful Maples, a été peinte à l'automne 1914 (estimation : entre 700 000 $ et 900 000 $).

Tous les membres originaux du Groupe des Sept figurent en bonne place dans la vente, y compris Lawren Harris avec plusieurs chefs-d'œuvre. Red House, Barrie, Houses Group XXX, aux teintes colorées et optimistes, représente une maison d'été qui a probablement appartenu à Harris. Le peintre avait offert à sa fille ce tableau qui est resté dans la famille depuis lors (estimation : entre 200 000 $ et 300 000 $). Mountain Experience, une toile frappante de 1946 datant de la période d'abstraction de Harris, arrive sur le marché avec un riche historique d'expositions et des inclusions dans d'importants ouvrages sur l'artiste (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $).

Girl in My Dressing Gown de Mary Pratt est une interprétation captivante de l'intimité et de la vulnérabilité. Les peintures de Pratt mettant en scène sa muse Donna Meaney sont parmi ses plus importantes, ce qui fait de cette œuvre de qualité muséale une pièce importante de l'histoire de l'art (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $).

Les œuvres des célèbres peintres de l'abstraction chromatique Morris Louis, Jack Bush et Kenneth Noland se démarquent dans cette vente. Une toile imposante de Louis, intitulée 1-53 (1962), revêt une importance particulière (estimation : entre 400 000 $ et 600 000 $).

Deux gravures emblématiques d'Andy Warhol, Marilyn Monroe (Marilyn) (estimation : entre 80 000 $ et 120 000 $) et Mick Jagger (estimation : entre 80 000 $ et 100 000 $) complètent la sélection internationale. Ces œuvres, qui illustrent la fusion de l'art et de la célébrité propre à Warhol, capturent l'essence de Monroe et de Jagger comme légendes culturelles. Le marché de Warhol reste solide, avec une demande et une valeur de vente aux enchères toujours élevées.

Calendrier de la vente aux enchères de printemps de la Maison Heffel

Pour permettre aux collectionneurs et aux amateurs de tout le Canada d'admirer ces œuvres avant la vente aux enchères, elles seront exposées en avant-première dans notre galerie virtuelle et dans les Galeries Heffel de ces quatre villes :

Calgary : du 6 au 8 avril (220, chemin Manning NE, Unit 1080)

du 6 au 8 avril (220, chemin Manning NE, Unit 1080) Vancouver : du 18 au 24 avril (2247, rue Granville)

du 18 au 24 avril (2247, rue Granville) Montréal : du 2 au 8 mai (1840, rue Sherbrooke Ouest)

du 2 au 8 mai (1840, rue Sherbrooke Ouest) Toronto : du 15 au 22 mai (13, avenue Hazelton )

La vente aux enchères se déroulera en trois séances le jeudi 23 mai à Toronto. Outre les enchères en personne, la vente sera retransmise en direct sur le site Heffel.com et plusieurs options d'enchères à distance seront possibles.

17 h HE - Art d'après-guerre et contemporain

- 19 h HE - Art canadien, impressionniste et moderne

- Suivi de Légendaire : La collection de Torben V. Kristiansen

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette vente aux enchères exceptionnelle et pour consulter les catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur le site http://www.heffel.com/index_F ou communiquer avec nos spécialistes.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel a mis en contact des collectionneurs passionnés du monde entier avec des œuvres d'art exceptionnelles, et généré des ventes totalisant trois quarts de milliard de dollars. Elle est réputée pour son expertise en matière de gestion de collections d'art provenant de successions et emploie une équipe de confiance pour soutenir sa clientèle. Avec des installations à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary, la Maison Heffel possède l'équipe de spécialistes en beaux-arts la plus expérimentée au Canada et offre un service à la clientèle de premier ordre aux vendeurs et aux acheteurs à l'échelle internationale.

Renseignements: Valérie Gonzalo, Communications et relations publiques, 514-923-1549, [email protected]