La vente du printemps de la Maison Heffel , consacrée exclusivement à l'art canadien, totalise 22 millions $ et établit plusieurs records pour des artistes majeurs

, consacrée exclusivement à l'art canadien, totalise 22 millions $ et établit plusieurs records pour des artistes majeurs Les chefs-d'œuvre du Groupe des Sept issus de la collection du University Club of Toronto dominent la soirée

dominent la soirée Records aux enchères pour Franklin Carmichael , Arthur Lismer , A.Y. Jackson et Daphne Odjig

TORONTO, le 23 mai 2025 /CNW/ - La Maison Heffel est fière de célébrer le succès exceptionnel de sa vente en direct du printemps, une soirée marquante dédiée entièrement aux chefs-d'œuvre de l'art canadien. Organisée dans sa salle des ventes torontoise, cette vente a réuni des collectionneurs du pays et de l'étranger, unis par leur passion pour les artistes les plus emblématiques du Canada. Ce fut une soirée électrisante pour le Groupe des Sept et Tom Thomson, dont les œuvres majeures ont fracassé des records et permis d'atteindre un total de 22 millions $. En tant que leader du marché de l'art au Canada et l'une des maisons de vente les plus reconnues à l'échelle mondiale, Heffel est honorée de promouvoir les icônes culturelles canadiennes sur la scène internationale.

Leaf Pattern (1922) de Franklin Carmichael s’est vendu pour 2 281 250 $ lors de la vente du printemps 2025 de Heffel, établissant un nouveau record aux enchères pour l’artiste. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Le chef-d’œuvre Northern Lake de Lawren Harris s’est vendu pour 3 121 250 $ lors de la vente aux enchères en direct de Heffel, le 22 mai 2025. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

La vente a été menée par trois toiles historiques du Groupe des Sept, signées Lawren Harris, Franklin Carmichael et Arthur Lismer, issues de la prestigieuse collection du University Club of Toronto. Ces œuvres majeures -- imprégnées d'histoire institutionnelle et de fierté nationale -- ont ancré une soirée de résultats remarquables et mis en lumière un chapitre fondamental de l'histoire culturelle canadienne. (Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent la prime d'achat.)

« Ce soir, c'était une véritable célébration du Canada », a déclaré Robert Heffel, vice-président de la Maison Heffel. « Voir ces œuvres exceptionnelles de nos artistes les plus emblématiques résonner aussi profondément auprès des collectionneurs est immensément gratifiant. C'est un honneur pour notre équipe d'accompagner ces trésors nationaux dans leur prochaine étape. »

Faits saillants de la vente du printemps 2025 de la Maison Heffel

Un tableau emblématique de Lawren Harris a mené la soirée. Northern Lake , une œuvre majeure de 1926 issue de la collection du University Club of Toronto , a été adjugée 3 121 250 $. Ce tableau historique de renommée internationale, médaillé d'or à l'Exposition du sesquicentenaire de Philadelphie en 1926 et exposé au Musée du Jeu de Paume à Paris , est un exemple magistral de la vision et de la maîtrise de Harris (estimation : 2 000 000 $ - 3 000 000 $).

a mené la soirée. , une œuvre majeure de 1926 issue de la collection du University Club of , a été adjugée 3 121 250 $. Ce tableau historique de renommée internationale, médaillé d'or à l'Exposition du sesquicentenaire de Philadelphie en exposé au Musée du Jeu de Paume à , est un exemple magistral de la vision et de la maîtrise de Harris (estimation : 2 000 000 $ - 3 000 000 $). Leaf Pattern , toile éclatante peinte en 1922 par Franklin Carmichael , a pulvérisé à la fois son estimation et le précédent record aux enchères de l'artiste, atteignant 2 281 250 $ (estimation : 700 000 $ - 900 000 $). Également issue de la collection du University Club of Toronto , cette œuvre largement publiée et exposée au fil des décennies a véritablement captivé les collectionneurs.

, toile éclatante peinte en 1922 par , a pulvérisé à la fois son estimation et le précédent record aux enchères de l'artiste, atteignant 2 281 250 $ (estimation : 700 000 $ - 900 000 $). Également issue de la collection du University Club of , cette œuvre largement publiée et exposée au fil des décennies a véritablement captivé les collectionneurs. McGregor Bay Islands de Arthur Lismer a atteint 1 621 250 $, établissant un record aux enchères pour l'artiste et marquant son entrée dans le club des artistes canadiens à plus d'un million. Longtemps conservée au University Club of Toronto et largement exposée, cette toile spectaculaire est l'une des plus importantes de Lismer et un exemple phare de la vision du Groupe des Sept (estimation : 600 000 $ - 800 000 $).

de a atteint 1 621 250 $, établissant un record aux enchères pour l'artiste et marquant son entrée dans le club des artistes canadiens à plus d'un million. Longtemps conservée au University Club of et largement exposée, cette toile spectaculaire est l'une des plus importantes de Lismer et un exemple phare de la vision du Groupe des Sept (estimation : 600 000 $ - 800 000 $). Night on the Skeena River de A.Y. Jackson a établi un nouveau record bien mérité pour l'artiste avec une vente à 1 081 250 $ (estimation : 800 000 $ - 1 000 000 $). Peinte durant ses années clés au sein du Groupe des Sept, cette toile dramatique est considérée comme l'une des plus grandes réussites de sa carrière.

de a établi un nouveau record bien mérité pour l'artiste avec une vente à 1 081 250 $ (estimation : 800 000 $ - 1 000 000 $). Peinte durant ses années clés au sein du Groupe des Sept, cette toile dramatique est considérée comme l'une des plus grandes réussites de sa carrière. Les rares et convoitées esquisses à l'huile de Tom Thomson demeurent parmi les œuvres les plus prisées de l'art canadien. Trois tableaux exceptionnels ont chacun dépassé le seuil du million : Autumn, Algonquin Park a atteint 1 201 250 $, Canoe Lake, Algonquin Park 1 051 250 $ et Dawn on Round Lake (Kawawaymog Lake) 1 021 250 $.

demeurent parmi les œuvres les plus prisées de l'art canadien. Trois tableaux exceptionnels ont chacun dépassé le seuil du million : a atteint 1 201 250 $, 1 051 1 021 250 $. Des œuvres majeures d' Emily Carr ont obtenu d'excellents résultats, notamment sa vibrante toile marine Shoreline , vendue 901 250 $ (estimation : 750 000 $ - 850 000 $), ainsi que British Columbia Forest à 541 250 $ (estimation : 250 000 $ - 350 000 $), confirmant l'attrait international durable de l'artiste. Heffel continue de défendre le legs extraordinaire de Carr et sa place inégalée dans l'histoire de l'art canadien. Les chefs-d'œuvre de Carr, ainsi que ceux de Lawren Harris et d'autres grands artistes canadiens, sont actuellement exposés dans l'exposition itinérante internationale Northern Lights , présentée à la Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse, avant son arrêt au Buffalo AKG Art Museum à Buffalo, New York .

ont obtenu d'excellents résultats, notamment sa vibrante toile marine , vendue 901 250 $ (estimation : 750 000 $ - 850 000 $), ainsi que à 541 250 $ (estimation : 250 000 $ - 350 000 $), confirmant l'attrait international durable de l'artiste. Heffel continue de défendre le legs extraordinaire de Carr et sa place inégalée dans l'histoire de l'art canadien. Les chefs-d'œuvre de Carr, ainsi que ceux de et d'autres grands artistes canadiens, sont actuellement exposés dans l'exposition itinérante internationale , présentée à la Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse, avant son arrêt au Buffalo AKG Art Museum à . Awakening of Spring, une magnifique toile de Daphne Odjig , a établi un nouveau record pour l'artiste avec une vente à 133 250 $. Cette œuvre puissante et distinctive illustre parfaitement la capacité d'Odjig à allier thèmes traditionnels et expression contemporaine, consolidant ainsi son statut de figure essentielle de l'art canadien (estimation : 50 000 $ - 70 000 $).

Pour consulter le catalogue complet de la vente du printemps de la Maison Heffel, visitez le site www.heffel.com.

Heffel accepte actuellement les œuvres en vue de la saison d'automne 2025. La date limite de consignation est fixée à août 2025.

À propos de la Maison Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel met en relation des collectionneurs passionnés du monde entier avec des œuvres d'art exceptionnelles, totalisant à ce jour plus d'un milliard de dollars en ventes. Heffel est reconnue pour son expertise dans la gestion rigoureuse et efficace de collections issues de successions, d'institutions, d'entreprises et de collections privées. Elle agit comme expert de confiance pour accompagner avec précision et soin les collectionneurs dans la gestion de leurs œuvres. Parmi ses résultats notables : la vente en 2016 de Mountain Forms de Lawren Harris pour 11 210 000 $ - un record absolu pour une œuvre d'art canadienne - ainsi que Vent du nord de Jean Paul Riopelle, vendu 7 438 750 $ en 2017. Avec des galeries et bureaux à Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary, Heffel dispose de l'équipe de spécialistes la plus expérimentée au Canada et offre un service de haut niveau aux vendeurs comme aux acheteurs à l'international.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

Pour plus d'informations, pour organiser une entrevue ou pour obtenir des images ou vidéos : Valérie Gonzalo, Communications et relations publiques, 514-923-1549, [email protected]