TORONTO, le 24 avril 2025 /CNW/ - Dans un climat de fierté nationale renouvelée, la Maison de vente aux enchères Heffel est heureuse de présenter sa vente en direct du printemps -- une célébration vibrante de l'art canadien. Cette vente entièrement canadienne rend hommage aux artistes les plus emblématiques du pays, avec des chefs-d'œuvre signés Lawren Harris, Tom Thomson, Emily Carr et Jean Paul Riopelle. Ces figures majeures, dont les œuvres ont façonné notre identité culturelle, s'apprêtent à briller sur la scène mondiale lors de cet événement sans précédent. Estimée entre 18 et 22 millions de dollars, la vente en deux parties aura lieu le 22 mai 2025 et accueillera les enchérisseurs en personne dans la salle des ventes à la fine pointe de la technologie de Heffel à Toronto, tout en offrant des options de participation à distance par l'entremise de la salle de vente virtuelle de la maison. (Tous les montants sont en dollars canadiens.)

Parmi les lots phares, on retrouve trois toiles magistrales signées Lawren Harris, Franklin Carmichael et Arthur Lismer, membres du Groupe des Sept, provenant du prestigieux University Club of Toronto. Ces tableaux importants, qui ont orné les murs de ce club privé historique pendant des générations, témoignent non seulement de l'influence profonde du Groupe sur notre héritage artistique, mais également de leur pertinence et de leur attrait constants sur le marché actuel. Dotées d'une provenance exceptionnelle, d'une riche documentation et historique d'expositions internationales inégalées, ces œuvres représentent une occasion unique pour les collectionneurs d'acquérir des œuvres du collectif d'artistes le plus emblématique du Canada.

« Ces œuvres extraordinaires font partie de notre ADN culturel », souligne David Heffel, président de la Maison Heffel. « À un moment où les Canadiens réfléchissent à ce qui rend notre pays unique, cette collection offre un puissant rappel de la créativité, de l'esprit et de l'identité qui nous définissent. »

Œuvres phares de la vente aux enchères du printemps

En tête de la session Art canadien, impressionniste et moderne figure Northern Lake de Lawren Harris , une œuvre magistrale datant de 1926. Ce chef-d'œuvre du Groupe des Sept, lauréat d'une médaille d'or à l'Exposition du Sesquicentenaire de Philadelphie en 1926, fut également présenté au Musée du Jeu de Paume à Paris en 1927, entre autres prestigieuses expositions et publications (est. 2 000 000 $ - 3 000 000 $).

« Les chefs-d'œuvre de cette vente incarnent ce qui nous définit comme Canadiens et témoignent de la force, de la profondeur et de la portée mondiale de l'art canadien », déclare Robert Heffel, vice-président de la maison Heffel. « Qu'elles proviennent d'institutions historiques comme le University Club of Toronto ou de collections privées visionnaires, ces œuvres exceptionnelles ont contribué à façonner notre récit national, et nous sommes fiers de les faire rayonner à l'échelle internationale. »

Calendrier de la vente aux enchères du printemps de la Maison Heffel

Pour permettre aux collectionneurs et aux amateurs de tout le Canada d'admirer ces œuvres, elles seront exposées avant la vente dans notre galerie virtuelle et dans les bureaux nationaux de la Maison Heffel:

Calgary : du 27 au 30 mars (220, chemin Manning NE, Unit 1080)

du 27 au 30 mars (220, chemin Manning NE, Unit 1080) Vancouver : du 10 au 17 avril (2247, rue Granville)

du 10 au 17 avril (2247, rue Granville) Montréal : du 1er au 5 mai (1840, rue Sherbrooke Ouest)

du 1er au 5 mai (1840, rue Sherbrooke Ouest) Toronto : du 13 au 21 mai (13, avenue Hazelton )

La vente aux enchères se déroulera en deux séances le jeudi 22 mai à Toronto. De plus, elle sera retransmise en direct sur le site Heffel.com et plusieurs options d'enchères à distance seront possibles.

17 h HE - Art d'après-guerre et contemporain

- 19 h HE - Art canadien, impressionniste et moderne

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette vente aux enchères exceptionnelle et pour consulter les catalogues en ligne, veuillez consulter notre site http://www.heffel.com/index_F ou communiquer avec nos spécialistes.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Fondée en 1978, la Maison Heffel a permis à des collectionneurs passionnés du monde entier de découvrir des œuvres d'art exceptionnelles, et généré des ventes totalisant près d'un milliard de dollars. Elle est réputée pour sa compétence incomparable en matière de gestion de collections d'art provenant de successions et accompagne ses clients avec attention et délicatesse. Avec des installations à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary, la Maison Heffel emploie l'équipe d'experts en beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle hors pair aux vendeurs et aux acheteurs à l'échelle internationale.

