Résultats records avec des ventes totalisant plus de 22 millions $

Une œuvre d'Emily Carr découverte dans une grange et acquise pour 50 $ US dépasse largement les attentes et est adjugée pour 349 000 $

Résultats exceptionnels pour deux chefs-d'œuvre majeurs de Tom Thomson qui dépassent chacun 2 millions $

TORONTO, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel vient de connaître une soirée remarquable. Les enchères d'automne ont généré la somme exceptionnelle de 22,7 millions $ et battu de multiples records dans tous les secteurs du marché. Deux œuvres majeures de Tom Thomson provenant de la collection de Torben V. Kristiansen ont volé la vedette, dépassant 2 millions $ chacune, et consolidé le statut du peintre dans l'art canadien. Tous les regards étaient aussi tournés vers Masset, Q.C.I., une œuvre redécouverte d'Emily Carr dans une grange qui a captivé le monde de l'art et a largement dépassé les attentes. La vente aux enchères a souligné la force et le dynamisme du marché de l'art canadien, ainsi que le rôle de chef de file de la Maison Heffel. La soirée, qui s'est déroulée à la Maison Heffel à Toronto et dans sa salle de vente numérique, a réuni des collectionneurs du monde entier attirés par des œuvres de calibre exceptionnel. (Tous les prix sont exprimés en dollars canadiens et incluent une prime d'acheteur.)

Un tableau d'Emily Carr initialement acheté pour 50 $ lors d'une vente dans une grange des Hamptons, à Masset, Q.C.I., a atteint un prix de vente final de 349 250 $ aux enchères de la Maison Heffel. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Deux chefs-d’œuvre de Tom Thomson de la collection de Torben V. Kristiansen ont dépassé les 2 millions de dollars lors de la vente aux enchères en direct de la Maison Heffel à l’automne 2024, dont Winter Morning qui s’est vendu pour 2 281 250 $. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

Un témoin extraordinaire de l'histoire de l'art canadien a été mis en lumière : le Masset Q.C.I. d'Emily Carr, qui a atteint un prix de vente final de 349 250 $ (estimation : entre 100 000 $ et 200 000 $). L'histoire surprenante de ce tableau - perdu pendant plus d'un siècle avant d'être acheté pour la modeste somme de 50 $ US lors d'une vente-débarras dans les Hamptons (État de New York) - a captivé le monde entier. Avant la vente, les collectionneurs ont afflué aux expositions organisées par la Maison Heffel à travers le pays pour admirer cette représentation colorée et impressionnante d'un mât totémique surmonté d'un ours à Haida Gwaii. Cette œuvre témoigne de la vénération de Carr pour les cultures autochtones et les paysages de la Colombie-Britannique. Au cours de cette vente, le tableau fait un retour triomphal dans son pays d'origine et retrouve la place qui lui revient dans l'histoire culturelle du Canada.

Trois peintures extraordinaires de Tom Thomson ont dominé la vente, totalisant près de 5 millions $, notamment deux chefs-d'œuvre de la collection réputée de Torben V. Kristiansen. Winter Morning a atteint la somme inouïe de 2 281 250 $ (estimation : entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $), tandis que Tamarack Swamp s'est vendu 2 101 250 $ (estimation : entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $). Plus tôt dans la soirée, l'éblouissant Northern Lake a été adjugé pour plus du double du prix estimé, soit 541 250 $ (estimation : entre 200 000 $ et 300 000 $). En raison de la mort prématurée de Thomson, ses œuvres sont parmi les plus rares et les plus convoitées de l'art canadien, et les résultats impressionnants obtenus lors de la vente confirment son statut d'icône.

« Nous avons vécu une soirée inoubliable », a déclaré M. Robert Heffel, vice-président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Que ce soit les montants atteints par les chefs-d'œuvre de Tom Thomson ou le retour émouvant du tableau Masset Q.C.I. d'Emily Carr, nous avons été témoins de l'attachement profond des collectionneurs pour l'art canadien. Il est très gratifiant de voir ces œuvres exceptionnelles occuper la place qui leur revient, attirer l'attention des amateurs d'art et atteindre des prix à la hauteur de leur valeur. »

Faits saillants de la vente en direct de l'automne 2024 chez Heffel

Une pièce numismatique unique en or massif pesant 10 kilogrammes, frappée par la Monnaie royale canadienne à partir de l'œuvre emblématique du célèbre artiste haïda chef James Hart (7IDANsuu) , a été adjugée pour 1 561 250 $, établissant un record pour l'artiste et pour une pièce de monnaie vendue au Canada . Véritable chef-d'œuvre, The Dance Screen (The Scream Too) est inspiré d'une énorme sculpture en bois de Hart conservée dans la collection de l'Audain Art Museum. Il est le résultat admirable du mariage de la culture haïda et de l'art numismatique.

, a été adjugée pour 1 561 250 $, établissant un record pour l'artiste et pour une pièce de monnaie vendue au . Véritable chef-d'œuvre, est inspiré d'une énorme sculpture en bois de Hart conservée dans la collection de l'Audain Art Museum. Il est le résultat admirable du mariage de la culture haïda et de l'art numismatique. Bridge Over Lynn de Frederick Varley a pulvérisé le précédent record de l'artiste, membre du Groupe des Sept, et s'est vendu pour la somme exceptionnelle de 1 321 250 $. Appréciée pour sa palette vive et sa représentation dynamique de la luxuriante vallée de Lynn en Colombie-Britannique, cette peinture majeure est l'une des rares de Varley qui appartient encore à un collectionneur privé (estimation : entre 800 000 $ et 1 200 000 $).

de a pulvérisé le précédent record de l'artiste, membre du Groupe des Sept, et s'est vendu pour la somme exceptionnelle de 1 321 250 $. Appréciée pour sa palette vive et sa représentation dynamique de la luxuriante vallée de Lynn en Colombie-Britannique, cette peinture majeure est l'une des rares de Varley qui appartient encore à un collectionneur privé (estimation : entre 800 1 200 000 $). Candelle, une toile de 1959 de qualité muséale, date de la période la plus célèbre de Marcelle Ferron . Elle a atteint la somme inouïe de 841 250 $, soit neuf fois l'estimation prévente de 125 000 $ à 175 000 $. L'œuvre illustre à quel point l'artiste maîtrisait la couleur et la forme, ce qui en fait l'une des pièces les plus remarquées lors de la vente.

une toile de 1959 de qualité muséale, date de la période la plus célèbre de . Elle a atteint la somme inouïe de 841 250 $, soit neuf fois l'estimation prévente de 125 000 $ à 175 000 $. L'œuvre illustre à quel point l'artiste maîtrisait la couleur et la forme, ce qui en fait l'une des pièces les plus remarquées lors de la vente. Le légendaire Enchanted Owl de Kenojuak Ashevak a atteint la somme record de 289 250 $, dépassant largement son estimation faite avant la vente. Consignée par le Grand Rapids Art Museum au Michigan , cette gravure sur pierre vibrante et célèbre est un trésor national et un chef-d'œuvre de l'estampe inuit. Elle a d'ailleurs été immortalisée sur un timbre canadien en 1970 (estimation : entre 125 000 $ et 175 000 $).

de a atteint la somme record de 289 250 $, dépassant largement son estimation faite avant la vente. Consignée par le Grand Rapids Art Museum au , cette gravure sur pierre vibrante et célèbre est un trésor national et un chef-d'œuvre de l'estampe inuit. Elle a d'ailleurs été immortalisée sur un timbre canadien en 1970 (estimation : entre 125 175 000 $). Cinq records d'artistes ont été pulvérisés lors de la plus récente vente, notamment avec des œuvres remarquables de James Hart , Frederick Varley , Kenojuak Ashevak, W.P. Weston et Bess Harris . Howe Sound --Yesterday, Today and Forever de Weston , un chef-d'œuvre de 1927 qui faisait partie de la prestigieuse collection IBM, s'est envolé à 241 250 $ (estimation : entre 60 000 $ et 80 000 $). Le superbe Near Moraine Lake de Bess Harris a atteint un prix tout aussi stupéfiant, et bien mérité, soit 133 250 $ (estimation : entre 50 000 $ et 70 000 $). Ces résultats hors du commun sont attribuables à la forte demande observée pour des œuvres d'artistes canadiens et à la montée en flèche du marché de l'art ici. La plus récente vente aux enchères a été indéniablement l'une des plus captivantes de l'histoire de la Maison Heffel .

Pour plus d'informations sur les œuvres qui étaient proposées lors de dans la vente aux enchères en direct d'automne de la Maison Heffel, visitez le site www.heffel.com.

D'autres œuvres tirées de la collection de Torben V. Kristiansen sont actuellement offertes dans le cadre d'enchères en ligne organisées par la Maison Heffel, qui se terminera le 28 novembre. Plus de ventes suivront.

La Maison Heffel accepte dès maintenant, et jusqu'en février 2025, les consignations d'œuvres étrangères et canadiennes pour sa vente du printemps 2025.

