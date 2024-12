OTTAWA, ON, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a annoncé 88 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, à savoir 1 compagnon, 24 officiers et 63 membres. Trois nominations sont des promotions au sein de l'Ordre.

L'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Grâce aux candidatures présentées dans tout le pays, l'Ordre a célébré les réalisations exceptionnelles et les contributions diversifiées de plus de 8 000 personnes depuis sa création en 1967.

Cliquez ici pour voir la liste des nouveaux récipiendaires et obtenir un aperçu de leurs contributions.

Citation

« Les membres de l'Ordre du Canada contribuent à l'édification d'un avenir meilleur. Tous à leur façon, ils élargissent le champ des possibles et encouragent les autres à continuer d'en repousser les limites. Merci pour votre persévérance, votre leadership audacieux et votre esprit visionnaire, et bienvenue dans l'Ordre du Canada. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il rend hommage à des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation.

est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il rend hommage à des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation. L'Ordre a pour devise DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, qui se traduit par « Ils désirent une patrie meilleure ».

Toute personne peut soumettre des candidatures à l'Ordre du Canada . Les mises en candidature sont acceptées de façon continue tout au long de l'année et peuvent être soumises sur gg.ca.

. Les mises en candidature sont acceptées de façon continue tout au long de l'année et peuvent être soumises sur gg.ca. Les nominations sont faites par le gouverneur général sur la recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada . Une personne devient officiellement membre de l'Ordre du Canada le jour où l'acte de nomination est revêtu du sceau de l'Ordre et signé par le gouverneur général.

. Une personne devient officiellement membre de l'Ordre du le jour où l'acte de nomination est revêtu du sceau de l'Ordre et signé par le gouverneur général. Les nouveaux membres de l'Ordre sont invités à une cérémonie ultérieure pour être investis dans l'Ordre et recevoir leur insigne. Les dates de ces cérémonies sont annoncées en temps voulu.

Un membre ou un officier de l'Ordre du Canada peut être promu à un grade supérieur s'il accomplit de nouvelles réalisations exceptionnelles. Les propositions de promotion sont examinées au minimum cinq ans après la nomination la plus récente.

Liens connexes

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]