OTTAWA, ON, le 11 août 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, assistera aux séances du matin et prononcera une allocution lors du Sommet mondial des langues autochtones ONDES 2025. Organisée par le Bureau du commissaire aux langues autochtones, cette première édition, qui se tiendra du 11 au 14 août, vise à promouvoir, à célébrer et à défendre les langues autochtones au Canada et dans le monde.

Au cours de la quatrième journée, la gouverneure générale prononcera une allocution sur le pouvoir transformateur de l'enseignement des langues autochtones. La participation de Son Excellence témoigne de son attachement à la revitalisation des langues autochtones, l'une des grandes priorités de son mandat plus large en faveur de la réconciliation.

Date : 14 août 2025

Heure : 8 h 30

Lieu : Centre Rogers Ottawa, Salle du Canada, 3e étage, 55, promenade du Colonel-By

