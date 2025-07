OTTAWA, ON, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Le domaine de Rideau Hall résonnera aux douces mélodies de la musique de chambre les 26 et 27 juillet 2025, dans le cadre de Ottawa Chamberfest, qui revient au bosquet royal pour des concerts relaxants en après-midi. Nous vous encourageons à apporter votre propre chaise ou couverture pour vous détendre sous les ombrages et profiter du concert de musique en direct.

Parmi les artistes de cette année figurent la fanfare Musique centrale des Forces armées canadiennes, qui interprètera des classiques avec un accent sur les cuivres et les bois, et le Duo Despax, composé de la violoniste Cendrine Despax et de la violoncelliste Valérie Despax, qui interprèteront un répertoire éclectique pour violon et violoncelle allant de Taylor Swift à Mozart.

Musique centrale des Forces armées canadiennes

Dimanche 26 juillet 2025

De 14 h à 15 h 30

Duo Despax

Dimanche 27 juillet 2025

De 14 h à 15 h 30

En cas de mauvais temps, la programmation du Chamberfest sera déplacée à l'intérieur.

Les visiteurs sont invités à se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun pour se rendre à Rideau Hall (1, promenade Sussex). Un nombre limité de places de stationnement est disponible dans les rues adjacentes. En juillet, Rideau Hall offre un accès quotidien au domaine, au centre d'accueil des visiteurs et au jardin de cœurs. Des visites guidées de la résidence sont organisées tout au long de la journée, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Veuillez noter que Rideau Hall est un lieu de travail -- il est donc possible que l'horaire de toutes les activités puisse être modifié sans préavis pour la tenue d'événements officiels.

En savoir plus sur d'autres événements à Rideau Hall

À propos de Chamberfest

Depuis plus de 30 ans, Ottawa Chamberfest célèbre le talent des petits ensembles. Grâce à son festival d'été, à sa série de concerts et à sa programmation communautaire, Chamberfest rassemble le public et les artistes autour de spectacles de grande qualité dans des espaces uniques.

