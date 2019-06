Une carte interactive met à l'honneur les noms de lieux autochtones au Canada

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - Les noms de lieux autochtones contribuent grandement à faire reconnaître, à préserver et à renforcer les langues et les cultures autochtones. L'ONU a proclamé 2019 Année internationale des langues autochtones pour attirer l'attention sur l'importante contribution de ces langues à la diversité et à la richesse culturelle de notre planète.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, le député de Pontiac, William Amos, a rendu publique, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, une carte interactive du Canada qui met en évidence des noms de lieux officiels provenant de langues ou dialectes autochtones.

La carte est le fruit d'un projet conjoint entre Ressources naturelles Canada et les instances de toponymie fédérales, provinciales et territoriales membres de la Commission de toponymie du Canada.

Intitulée Récits du territoire : Noms de lieux autochtones au Canada, la carte interactive met en lumière la diversité, l'histoire et la dimension géographique des noms de lieux au Canada grâce à une sélection de plus de 780 toponymes dans plus de 65 langues ou dialectes autochtones. Ces noms ne représentent qu'un mince échantillon des milliers de toponymes officiels d'origine autochtone au Canada. La carte contient de l'information détaillée sur les origines des toponymes, notamment sur la signification des noms en français, et des liens vers des documents de référence à caractère historique, permettant ainsi aux visiteurs d'approfondir leur recherche.

« La carte interactive Récits du territoire : Noms de lieux autochtones au Canada nous aidera tous à mieux comprendre les terres qui nous entourent et à approfondir nos connaissances des langues, cultures et coutumes associées aux noms de lieux qui font la richesse de notre histoire et l'unicité de notre géographie. Notre gouvernement est fier de se joindre aux provinces et aux territoires pour rendre hommage aux lieux et aux noms qui racontent l'histoire du Canada. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement passe à l'action pour refonder sa relation avec les peuples autochtones du Canada. Il est donc pertinent, en cette Journée nationale des peuples autochtones, de souligner les origines autochtones des noms des entités naturelles, des villages et des villes qui forment notre beau pays en dévoilant la carte interactive des noms de lieux autochtones au Canada. »

William Amos

Député de Pontiac

Récits du territoire : Noms de lieux autochtones au Canada

Commission de toponymie du Canada

