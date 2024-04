OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le « 13 » est un chiffre chanceux pour la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. En effet, l'entreprise est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle figure pour une 13e fois au palmarès des employeurs les plus écolos au Canada. Cette distinction, qui témoigne de l'engagement d'Hydro Ottawa à mener des initiatives locales axées sur la durabilité et à se doter d'un plan stratégique, montre que la véritable chance consiste à bien se préparer et à saisir les possibilités qui se présentent.

En renforçant son expertise et son leadership dans le cadre d'initiatives axées sur la durabilité et la carboneutralité, Hydro Ottawa est devenue un partenaire de prédilection pour les projets locaux de production d'énergie verte et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle aide la Ville d'Ottawa et de nombreuses entreprises et institutions locales - grandes et petites - à l'imiter en adoptant une démarche personnalisée vers la durabilité et en concourant à la création d'un vaste écosystème énergétique carboneutre.

Cette année, Hydro Ottawa doit sa présence au palmarès aux précieux partenariats qu'elle a établis au sein de la communauté : appui à la transition de la Ville d'Ottawa vers les autobus électriques, qui a contribué à réduire les émissions et les coûts; conversion de l'éclairage des rues de la capitale à la technologie DEL écoénergétique; déploiement d'efforts auprès des gros clients pour comprendre et réduire leurs émissions de GES en explorant des technologies de remplacement plus propres; et partenariat avec l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa pour l'aider à rendre ses activités carboneutres et à améliorer son efficacité énergétique.

Hydro Ottawa se fait également un devoir d'aider ses clients résidentiels à être parties prenantes de l'instauration d'un avenir énergétique durable. Elle favorise l'adoption des véhicules électriques en leur communiquant de l'information sur les bornes de recharge et l'infrastructure pour ces véhicules ainsi que sur les panneaux solaires de toit, en facilitant l'accès à ces technologies et en aidant ces clients à raccorder leurs installations. Les efforts ainsi déployés par l'entreprise ont permis d'accroître de 80 %, d'une année à l'autre, le nombre de clients qui produisent eux-mêmes de l'électricité au moyen de panneaux solaires.

Électricité Canada a attribué à Hydro Ottawa la prestigieuse désignation « chef de file pour l'électricité durable », qui atteste l'excellence des pratiques environnementales, économiques et communautaires de l'entreprise.

a attribué à Hydro Ottawa la prestigieuse désignation « chef de file pour l'électricité durable », qui atteste l'excellence des pratiques environnementales, économiques et communautaires de l'entreprise. Hydro Ottawa a été la première compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au Canada à émettre des obligations vertes. Ces obligations lui ont permis de financer la remise à niveau de centrales hydroélectriques et la construction de ses nouveaux centres d'opérations certifiés LEED Or. L'entreprise a aussi été la première compagnie d'électricité au pays à obtenir la certification ISO 55001 pour la gestion des actifs. Ces initiatives cadrent avec les objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à promouvoir la paix et la prospérité dans le monde.

a été la première compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au à émettre des obligations vertes. Ces obligations lui ont permis de financer la remise à niveau de centrales hydroélectriques et la construction de ses nouveaux centres d'opérations certifiés LEED Or. L'entreprise a aussi été la première compagnie d'électricité au pays à obtenir la certification ISO 55001 pour la gestion des actifs. Ces initiatives cadrent avec les objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à promouvoir la paix et la prospérité dans le monde. Portage Énergie, filiale d'Hydro Ottawa qui produit des énergies renouvelables, est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario . Ensemble, ses centrales hydroélectriques, ses installations solaires et ses centrales aux gaz d'enfouissement possèdent une puissance totale de 131 mégawatts, soit assez d'électricité renouvelable pour alimenter 110 000 clients résidentiels par an. La puissance totale de Portage Énergie a été multipliée par six en seulement douze ans.

. Ensemble, ses centrales hydroélectriques, ses installations solaires et ses centrales aux gaz d'enfouissement possèdent une puissance totale de 131 mégawatts, soit assez d'électricité renouvelable pour alimenter 110 000 clients résidentiels par an. La puissance totale de Portage Énergie a été multipliée par six en seulement douze ans. Les deux centres d'opérations d'Hydro Ottawa et son siège social détiennent la certification LEED Or, symbole de durabilité reconnu mondialement pour les bâtiments verts.

Hydro Ottawa s'est engagée à devenir la première compagnie d'électricité canadienne appartenant à une municipalité à rendre ses activités carboneutres d'ici 2030.

s'est engagée à devenir la première compagnie d'électricité canadienne appartenant à une municipalité à rendre ses activités carboneutres d'ici 2030. La production d'énergie solaire aux nouvelles installations d'Hydro Ottawa répond à environ 18 % de la demande énergétique à son centre d'opérations du secteur est et à 100 % à son centre du secteur sud.

Hydro Ottawa valorise plus de 90 % de ses déchets et fait affaire avec des ferrailleurs pour la récupération des fils de cuivre, de l'acier et de l'aluminium provenant de ses petits transformateurs et de ses compteurs.

valorise plus de 90 % de ses déchets et fait affaire avec des ferrailleurs pour la récupération des fils de cuivre, de l'acier et de l'aluminium provenant de ses petits transformateurs et de ses compteurs. Hydro Ottawa économise environ 1,6 million de litres d'eau par an à son siège social grâce à la récupération des eaux de pluie et à son système de filtration perfectionné.

économise environ 1,6 million de litres d'eau par an à son siège social grâce à la récupération des eaux de pluie et à son système de filtration perfectionné. Le programme de sensibilisation qu'offre Hydro Ottawa en partenariat avec les organismes Electricity Safety and Conservation et Relay Education initie les élèves des écoles élémentaires à une culture axée sur l'économie d'énergie et le développement durable. Près de 345 000 élèves de la région ont assisté aux présentations de ce programme depuis son lancement.

Hydro Ottawa est un membre fondateur d'EnviroCentre et de 613 Carbone, réseau en pleine expansion regroupant des organisations d' Ottawa qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et travaillent à les atteindre.

est un membre fondateur d'EnviroCentre et de 613 Carbone, réseau en pleine expansion regroupant des organisations d' qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et travaillent à les atteindre. Envari, filiale d'Hydro Ottawa qui fournit les services énergétiques, continue de moderniser l'usine de traitement des eaux usées de la Ville d' Ottawa . Le remplacement des trois dispositifs de cogénération de cette usine et l'ajout d'un quatrième dispositif permettront d'éliminer l'émission de 1 565 tonnes de CO 2 par an et de réduire de 80 millions de dollars les coûts de l'entreprise sur une période de 25 ans.

« La durabilité n'est pas un objectif à atteindre; c'est plutôt un périple que nous effectuons ensemble. Un autobus électrique à la fois, un dispositif d'éclairage DEL écoénergétique à la fois, un panneau solaire de toit à la fois ou un projet d'énergie renouvelable à la fois - c'est ainsi que nous suscitons un réel changement et que nous préparons un avenir plus vert. Nous continuerons de promouvoir l'innovation et de partager notre expertise pour créer un écosystème carboneutre qui profitera à tous. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les solutions adaptées aux services publics. En tant que partenaire de premier plan sur la voie d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et s'engage à réduire les répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. Hydro Ottawa possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, une société de distribution locale qui alimente plus de 359 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, qui est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario et qui a une capacité de production renouvelable de 128 mégawatts (suffisamment pour alimenter 107 000 résidences); et Envari, une entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie des municipalités, des clients industriels et commerciaux ainsi que diverses entreprises de distribution locale.

