OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) s'est classée au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale .

Alors que le secteur énergétique amorce la quatrième révolution industrielle, il est plus évident que jamais que l'automatisation, les systèmes cyberphysiques, l'Internet des objets, l'infonuagique, l'informatique cognitive et l'intelligence artificielle (IA) jouent tous un rôle dans l'évolution d'Hydro Ottawa qui en a fait une organisation axée sur la technologie.

Un employé d’Hydro Ottawa utilise une formation en réalité virtuelle. (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Hydro Ottawa est une société fermée détenue entièrement par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les télécommunications et les services aux entreprises.

La Société possède quatre principales filiales dont elle assure l'exploitation. Elle offre des perspectives de carrière formidables aux spécialistes des nouveaux domaines technologiques comme l'analyse de données, la durabilité et la cybersécurité. Ce changement est dicté par les demandes en constante mutation dans le secteur de l'énergie et par les besoins croissants en électricité liés à l'électrification, à l'énergie propre, à la croissance des centres de données et à l'expansion d'Ottawa.

Faits en bref

Dans l'ensemble de ses filiales, Hydro Ottawa investit dans la formation à raison de près de 40 heures annuellement par employé. Les formations offertes portent sur les pratiques de travail sécuritaires dans les corps de métier, les compétences en affaires, la gestion et le perfectionnement en leadership. L'entreprise continue de moderniser ses programmes de formation et de perfectionnement en offrant à ses employés un accès flexible à des activités de microapprentissage en tout temps, en tout lieu et sur n'importe quel appareil. Sa bibliothèque en ligne, qui s'enrichit constamment de nouveaux cours, vidéos et livres numériques, permet aux employés de se perfectionner et d'améliorer leurs compétences au moment qui leur convient. Par ailleurs, de nouveaux modules de formation en réalité virtuelle transforment la façon dont les employés sur le terrain apprennent et pratiquent leur métier. Quant à eux, les dirigeants ont accès à Conversation AI Simulator, un outil basé sur l'IA qui simule des conversations pour renforcer les compétences conversationnelles en affaires et en leadership.

Hydro Ottawa accorde une grande importance à la santé et au bien-être des membres de son personnel. Elle leur offre un régime d'assurance-maladie, des programmes de conditionnement physique et de mieux-être, une journée de congé payé par an pour le bénévolat ainsi qu'un programme d'aide aux employés. L'entreprise met également à leur disposition un programme de thérapie cognitive et comportementale entièrement numérique, mis en œuvre par des thérapeutes, afin de soutenir ses employés et les membres de leur famille aux prises avec des problèmes de santé mentale.

accorde une grande importance à la santé et au bien-être des membres de son personnel. Elle leur offre un régime d'assurance-maladie, des programmes de conditionnement physique et de mieux-être, une journée de congé payé par an pour le bénévolat ainsi qu'un programme d'aide aux employés. L'entreprise met également à leur disposition un programme de thérapie cognitive et comportementale entièrement numérique, mis en œuvre par des thérapeutes, afin de soutenir ses employés et les membres de leur famille aux prises avec des problèmes de santé mentale. En plus de recueillir plus de 151 000 $ pour la Clinique de soins rapides du Royal Ottawa, Hydro Ottawa a amassé près de 142 000 $ pour Centraide de l'Est de l' Ontario , dans le cadre de la campagne de collecte de fonds annuelle de ses employés, grâce aux dons de son personnel, jumelés par l'entreprise. À cela s'ajoutent 158 000 $ en commandites et en dons versés à des organismes qui viennent en aide à des groupes vulnérables.

, dans le cadre de la campagne de collecte de fonds annuelle de ses employés, grâce aux dons de son personnel, jumelés par l'entreprise. À cela s'ajoutent 158 000 $ en commandites et en dons versés à des organismes qui viennent en aide à des groupes vulnérables. Hydro Ottawa met de l'avant une culture axée sur la sécurité et l'inclusion qui favorise la mobilisation et l'esprit d'innovation de ses employés et renforce les partenariats au sein de la communauté. En plus de se fixer des objectifs en matière d'équité des genres, la Société s'est associée à l'initiative du Collège Algonquin intitulée We Saved You a Seat et au programme Women in Engineering and IT de l'Université Carleton afin de promouvoir l'équité des genres parmi les gens de métier, les techniciens, les ingénieurs et les cadres.

met de l'avant une culture axée sur la sécurité et l'inclusion qui favorise la mobilisation et l'esprit d'innovation de ses employés et renforce les partenariats au sein de la communauté. En plus de se fixer des objectifs en matière d'équité des genres, la Société s'est associée à l'initiative du Collège Algonquin intitulée et au programme de l'Université afin de promouvoir l'équité des genres parmi les gens de métier, les techniciens, les ingénieurs et les cadres. Hydro Ottawa appuie ses employés aux grandes étapes de leur vie. Elle aide aussi leur famille en investissant dans un programme de soutien en santé mentale à leur intention.

appuie ses employés aux grandes étapes de leur vie. Elle aide aussi leur famille en investissant dans un programme de soutien en santé mentale à leur intention. Grâce à sa stratégie de recrutement, Hydro Ottawa attire de jeunes talents, si bien que près de 40 % des membres de son personnel sont âgés de 35 ans ou moins. En plus de subventionner les frais de scolarité de ses employés, l'entreprise leur offre une vaste plateforme d'apprentissage numérique ainsi que des programmes de perfectionnement professionnel.

Citation

« Notre vision d'un avenir durable et plus connecté inspire nos employés, qui sont impatients de jouer un rôle actif dans la grande transformation énergétique mondiale. Alors que la demande d'électricité augmente de manière exponentielle dans notre communauté, nous recrutons une main-d'œuvre tournée vers l'avenir et déterminée à concevoir des solutions novatrices pour un monde de plus en plus électrifié - un monde ancré dans les données et la technologie, mais limité uniquement par leur imagination. Nous favorisons une culture où le travail prend tout son sens et où chaque personne peut apporter sa contribution. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

www.hydroottawa.com

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques et les services offerts aux entreprises. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et la réduction des répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. La Société possède trois filiales principales dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 364 000 clients répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et de la municipalité de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte ontarien appartenant à une municipalité, dotée d'un parc d'énergies renouvelables dont la puissance installée se chiffre à 131 mégawatts, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels; et Envari, entreprise de solutions énergétiques proposant des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie de ses clients industriels et commerciaux, des municipalités ainsi que de diverses sociétés de distribution locale. Pour obtenir plus d'information, visitez : https://hydroottawaholding.com/fr/

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Personne-ressource pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., [email protected]