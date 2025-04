OTTAWA, ON, le 22 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) se réjouit de figurer au palmarès des employeurs les plus écolos au Canada. Cette distinction témoigne du profond engagement de l'entreprise à rendre ses activités carboneutres d'ici 2030 et de son approche globale en matière de responsabilité environnementale.

La durabilité est une valeur fondamentale, fortement intégrée à toutes les sphères de l'organisation. L'engagement d'Hydro Ottawa à cet égard est manifeste dans son ambitieux objectif d'électrification de l'ensemble de son parc automobile, qui comprend des camions légers, moyens et lourds dotés de technologies électriques ou hybrides.

En plus d'électrifier son parc automobile, Hydro Ottawa a mis en place un système de collecte des déchets à quatre voies, utilise la géothermie pour le chauffage et la climatisation de ses bâtiments, recourt à des systèmes d'économies d'eau et met en œuvre une stratégie d'achats écologiques exhaustive. Sa filiale Solutions énergétiques Envari contribue également à cet effort en proposant des solutions énergétiques durables et des conceptions d'éclairage novatrices.

La compagnie d'électricité tient compte des enjeux liés au changement climatique dans la planification de son infrastructure en intégrant des techniques à faibles émissions de carbone pour la conception de ses postes et, lorsque cela est possible, en aménageant des prés de pollinisation près des nouvelles installations afin de favoriser la biodiversité.

Faits en bref

Hydro Ottawa est fermement résolue à faciliter la participation des organisations de sa communauté à la construction d'un avenir énergétique durable. En 2024, Ressources naturelles Canada a choisi Hydro Ottawa pour mettre en œuvre l'Accélérateur de rénovations d' Ottawa , un programme doté d'un budget de 10 millions de dollars qui sera en place jusqu'au 31 mars 2027, afin d'aider les propriétaires de bâtiments commerciaux et institutionnels ou résidentiels de moyenne et de grande hauteur à obtenir des conseils d'experts pour mettre en œuvre des rénovations majeures qui réduiront considérablement leurs émissions.

s'est associée à Logement communautaire d' pour réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de son portefeuille de propriétés grâce au programme Accélérateur de rénovations d' . L'élargissement de la portée de son partenariat actuel lui permettra de tirer parti de projets d'économie d'énergie, comme l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, de panneaux solaires, de systèmes immotiques et de thermopompes pour améliorer l'efficacité du chauffage et de la climatisation. Hydro Ottawa a été la première compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au Canada à émettre des obligations vertes. Ces obligations lui ont permis de financer la remise à niveau d'installations hydroélectriques et la construction de ses nouveaux complexes certifiés LEED Or. L'entreprise a aussi été la première compagnie d'électricité au pays à obtenir la certification ISO 55001 pour la gestion de ses actifs. Ces initiatives cadrent avec les objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à promouvoir la paix et la prospérité dans le monde.

a été la première compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au à émettre des obligations vertes. Ces obligations lui ont permis de financer la remise à niveau d'installations hydroélectriques et la construction de ses nouveaux complexes certifiés LEED Or. L'entreprise a aussi été la première compagnie d'électricité au pays à obtenir la certification ISO 55001 pour la gestion de ses actifs. Ces initiatives cadrent avec les objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à promouvoir la paix et la prospérité dans le monde. Portage Énergie, filiale d'Hydro Ottawa qui produit des énergies renouvelables, est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario . La puissance de ses centrales hydroélectriques, installations solaires et centrales aux gaz d'enfouissement combinées se chiffre à 131 mégawatts, soit assez d'électricité renouvelable pour alimenter 110 000 clients résidentiels par an. La puissance totale de Portage Énergie a été multipliée par six en seulement 13 ans.

La production d'énergie solaire aux nouvelles installations d'Hydro Ottawa répond à environ 18 pour cent et à 100 pour cent de la demande énergétique à son complexe du secteur est et à celui du secteur sud respectivement.

Hydro Ottawa valorise plus de 90 pour cent de ses déchets et collabore avec des ferrailleurs pour la récupération des fils de cuivre, de l'acier et de l'aluminium provenant de ses petits transformateurs et de ses compteurs.

Citation

« À Hydro Ottawa, la durabilité n'est pas seulement un objectif organisationnel; c'est une passion commune qui trouve pleinement écho chez nos employés. Leur engagement à accorder la priorité à la durabilité dans tous les aspects de leur travail, combiné à leur ouverture aux nouvelles technologies, pratiques et solutions vertes, me donne une grande confiance en notre capacité à bâtir un avenir énergétique dynamique pour nos clients et notre ville. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services offerts aux entreprises. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et la réduction des répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. La Société possède quatre filiales principales dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 364 000 clients répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et du village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte ontarien appartenant à une municipalité, dotée d'un parc d'énergies renouvelables dont la puissance installée se chiffre à 131 mégawatts, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels; Solutions énergétiques Envari proposant des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie de ses clients industriels et commerciaux, des municipalités ainsi que de diverses sociétés de distribution locale; et Réseaux Hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa-Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

