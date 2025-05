OTTAWA, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - Une nouvelle ère d'énergie durable s'amorce à Ottawa avec la création du partenariat LeBreton Community Utility, une coentreprise entre Envari Holding Inc. (une filiale de la Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.) et Theia Partners. En collaboration avec la Ville d'Ottawa, les partenaires ont officialisé un accord historique visant à mettre en œuvre un système d'échange de l'énergie des égouts (SEEE) dans le cadre du projet de réaménagement des plaines LeBreton.

Projet innovant de valorisation énergétique des eaux usées en cours aux plaines LeBreton (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Ce projet énergétique novateur exploitera le potentiel thermique inexploité des eaux usées pour assurer le chauffage et la climatisation durables et efficaces des bâtiments d' Odenak , développé en partenariat entre Dream Unlimited Corp , Dream Impact Trust et Multifaith Housing Initiative . Situé au 665, rue Albert, Odenak sera le premier client du SEEE de LeBreton Community Utility.

Le projet Odenak compte 608 unités sur deux tours et est adjacent à la station de train léger sur rail (TLR) Pimisi. Il se compose d'un ensemble de logements au taux du marché et de logements abordables, ainsi que d'espaces commerciaux. Pour la première fois à Ottawa, il sera alimenté de manière durable par un SEEE, qui s'appuie sur la technologie de pointe canadienne du système énergétique SHARC. Le SEEE utilise des pompes à chaleur très efficaces et fonctionne entièrement sans combustible fossile, marquant ainsi une étape importante vers un avenir énergétique plus propre pour la ville.

Les travaux de raccordement à l'infrastructure d'égouts de la ville devraient commencer plus tard cette année, après l'étape de la conception en collaboration entre la Ville d'Ottawa et les partenaires de LeBreton Community Utility.

Le partenariat LeBreton Community Utility participe également à des discussions avec la Commission de la capitale nationale (CCN) afin d'explorer les possibilités pour le réseau du SEEE de desservir d'autres parcelles de terrain dans le cadre du projet de réaménagement des plaines LeBreton. Cela permettrait également de tirer parti d'économies d'échelle. Cette approche avant-gardiste fait de ce lieu un modèle d'infrastructure énergétique communautaire durable au Canada.

Quelques faits :

Ce projet contribue à l'objectif de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. de favoriser les solutions énergétiques durables et de son pilier stratégique d'être le partenaire de premier choix pour les projets de premier plan en matière d'énergie verte et de réduction des émissions de carbone dans la collectivité.

Ce projet contribue à l'objectif de la Ville d' Ottawa de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité de 96 % d'ici 2040, comme indiqué dans son Plan directeur sur les changements climatiques et son plan d'action Évolution énergétique .

Ce projet utilisera un système d'échange d'énergie à partir des égouts pour transférer l'énergie thermique des eaux usées afin de chauffer et de refroidir les bâtiments des plaines LeBreton. C'est le premier en son genre à Ottawa.

. Le type de SEEE proposé pour le raccordement dans le cadre du projet pilote détournera les eaux usées du système de collecte de la municipalité vers un puits externe où elles seront filtrées pour en retirer les gros solides et pompées à travers un échangeur de chaleur afin d'en tirer de l'énergie pour le chauffage ou la climatisation. Les eaux usées pompées seront ensuite rejetées dans le réseau d'égouts municipal.

Une fois terminé, le SEEE fournira plus de 9 MW de capacité de chauffage et de refroidissement pour environ 2,4 millions de pieds carrés d'aménagement.

En utilisant ce système, le LeBreton Community Utility estime une réduction d'environ 5 066 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES) par an par rapport aux bâtiments traditionnels utilisant des chaudières et des refroidisseurs. Pour mieux se représenter ces 5 066 tonnes, il s'agit de l'équivalent de l'électricité consommée par 3 387 foyers pendant une année entière (selon le calculateur des équivalences des émissions de gaz à effet de serre de Ressources naturelles Canada ).

de Ressources naturelles ). Le système utilisera la technologie énergétique SHARC, brevetée et fabriquée au Canada , pour un échange de chaleur efficace.

, pour un échange de chaleur efficace. Des projets en lien avec le SEEE sont en cours en Europe , aux États-Unis, à Toronto et à Vancouver , et d'autres sont prévus au Canada . Cette technologie suscite un intérêt croissant. Le personnel de la Ville d' Ottawa fait partie d'un groupe de travail avec d'autres municipalités pour discuter et échanger des idées alors qu'elles commencent collectivement à utiliser ces systèmes.

, aux États-Unis, à et à , et d'autres sont prévus au . Cette technologie suscite un intérêt croissant. Le personnel de la Ville d' fait partie d'un groupe de travail avec d'autres municipalités pour discuter et échanger des idées alors qu'elles commencent collectivement à utiliser ces systèmes. Le projet Odenak devrait accueillir ses premiers résidents en 2027 et utilisera environ un tiers de la capacité totale du SEEE.

utilisera environ un tiers de la capacité totale du SEEE. 41 % des logements du projet Odenak seront des logements abordables et donneront la priorité aux Algonquins et aux autres peuples autochtones, aux anciens combattants, aux immigrants récents, aux femmes et aux enfants, ainsi qu'aux adultes ayant des déficiences cognitives. 31 % seront également accessibles. La Ville d' Ottawa a versé un montant de 15 000 000 $ pour soutenir les logements abordables du projet.

a versé un montant de 15 000 000 $ pour soutenir les logements abordables du projet. Il s'agit du deuxième partenariat entre Dream, Theia Partners et Hydro Ottawa. En 2022, ils ont établi un partenariat avec Kruger pour créer le Zibi Community Utility, qui utilise la chaleur des effluents de Kruger pour chauffer et rafraîchir tous les bâtiments commerciaux et résidentiels de Zibi en Ontario et au Québec.

et au Québec. Le SEEE peut convenir au raccordement avec d'autres grands égouts collecteurs ailleurs dans la ville.

Citations

« Ce partenariat illustre l'utilisation nouvelle et innovante que nous pouvons faire des infrastructures existantes afin de réduire les émissions et de favoriser une croissance durable dans nos communautés futures. En transformant les eaux usées en énergie propre et efficace, nous prenons une mesure concrète qui montre toutes les potentialités de l'association innovation/durabilité en matière de construction dans la ville. C'est une excellente nouvelle pour l'environnement et pour assurer un avenir propre à Ottawa. »

- Maire Mark Sutcliffe, Ville d'Ottawa

« Plus qu'un simple projet, il s'agit d'un témoignage de la volonté d'Ottawa de montrer la voie en matière de solutions énergétiques durables. Hydro Ottawa est fière d'être à la tête de cette innovation, démontrant le pouvoir de la collaboration et d'une technologie avant-gardiste, y compris les systèmes énergétiques SHARC hautement efficaces et fabriqués au Canada, dans la construction d'un avenir durable pour la communauté que nous desservons. Nous sommes particulièrement heureux que ce projet soutienne des logements abordables essentiels et qu'il soit conforme à notre engagement de veiller à ce que tous les clients puissent participer à un avenir énergétique intelligent et équitable. »

- Bryce Conrad, président et directeur général de la Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

« La création du partenariat LeBreton Community Utility marque une étape importante dans la réalisation d'un modèle énergétique véritablement durable pour les projets d'aménagement urbain. Notre technologie de SEEE, alimentée par l'innovation canadienne de SHARC, fournira une énergie thermique fiable, efficace et respectueuse de l'environnement à la collectivité de LeBreton, en commençant par le projet d'aménagement Odenak de Dream. »

- Scott Demark, partenaire chez Theia Partners

« Dream est extrêmement fier d'être le premier partenaire de cette initiative novatrice sur les plaines LeBreton. La mise en œuvre de ce système d'échange de l'énergie des égouts pour alimenter Odenak s'inscrit parfaitement dans notre engagement à créer des communautés durables et innovantes. Ce système, le premier du genre à Ottawa, qui s'appuie sur une technologie canadienne, démontre l'immense potentiel des solutions énergétiques de quartier et marque une étape importante dans la construction d'un avenir plus vert pour notre ville et sa population. »

- Michael Cooper, président et directeur de la responsabilité, Dream

À propos de la Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une entreprise privée entièrement détenue par la Ville d'Ottawa et dont les activités principales sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable et l'offre de services publics et énergétiques. En tant que partenaire principal d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa s'engage à assurer la durabilité et à réduire son impact sur l'environnement dans tous les aspects de ses activités. Elle possède et exploite trois filiales principales : Hydro Ottawa limitée -- une société de distribution locale qui fournit de l'électricité à plus de 364 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie -- le plus grand producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité de l'Ontario avec 131 mégawatts de capacité de production verte installée (assez pour alimenter 110 000 foyers); et Envari Holding inc. -- une société de solutions énergétiques offrant des produits et des services qui aident à réduire la consommation d'énergie et les coûts pour les municipalités, les clients industriels et commerciaux, et diverses sociétés de distribution locales. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : hydroottawaholding.com/fr .

À propos de la Ville d'Ottawa

La Ville d'Ottawa est l'échelon municipal du gouvernement qui fournit un large éventail de services municipaux et d'interventions d'urgence aux résidents et aux entreprises d'Ottawa. Pour en savoir plus sur les programmes et services de la Ville, rendez-vous au ottawa.ca ou composez le 3-1-1 (ATS : 613-580-2401) ou le 613-580-2400 pour joindre la Ville en utilisant le Service de relais vidéo canadien. Vous pouvez également communiquer avec nous sur Facebook , Bluesky , X et Instagram .

À propos de Theia Partners

Theia Partners est une société de développement immobilier et d'énergie verte fondée sur des valeurs qui exploite la vitesse et la taille du marché pour créer des solutions efficaces et durables à certains des plus grands défis de notre époque. Theia possède une grande expérience en matière de création de valeur sociétale et financière dans des lieux négligés, tels que les sites contaminés et complexes, les appartements pour travailleurs et les systèmes d'énergie thermique résiduelle. https://theiapartners.com/fr/

À propos de Dream Unlimited Corp.

Dream (TSX:DRM) est une société de gestion des actifs prospère et bien établie, avec 27 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2024, répartis entre quatre fiducies cotées à la Bourse de Toronto (« TSX »), notre société de gestion d'actifs privés et de nombreux partenariats. Nous sommes l'un des principaux promoteurs d'actifs immobiliers exceptionnels au Canada et en Europe, y compris de biens immobiliers productifs qui seront détenus à long terme dès qu'ils seront terminés. Nous développons également des terrains à vendre dans l'ouest du Canada. Dream a fait ses preuves en matière d'innovation et de capacité à trouver, structurer et mettre en œuvre des possibilités d'investissement intéressantes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web au www.dream.ca .

À propos de Dream Impact Trust

Dream Impact est une fiducie à capital variable dédiée à l'investissement à impact. Le portefeuille sous-jacent de Dream Impact est composé d'actifs immobiliers exceptionnels répartis en deux segments opérationnels : le développement et les revenus récurrents, qui ne seraient pas autrement disponibles dans un véhicule public et parfaitement transparent, et qui sont gérés par une équipe expérimentée ayant des antécédents fructueux dans ces domaines. Les objectifs de Dream Impact sont de créer une influence positive et durable pour nos intervenants à travers nos trois verticales d'incidence : durabilité environnementale et résilience, logements accessibles et abordables, et communautés inclusives, tout en générant des rendements attrayants pour les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web au www.dreamimpacttrust.ca .

