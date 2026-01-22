JOLIETTE, QC , le 22 janv. 2026 /CNW/ - Harnois Énergies (HÉ) est fière d'annoncer qu'un montant de 105 045 $ a été remis à Opération Père Noël dans le cadre de sa campagne des Fêtes 2025. Cette somme a contribué directement à la mission de la Fondation en permettant à des milliers d'enfants de recevoir un cadeau et de vivre la magie de Noël.

Une mobilisation à grande échelle

Harnois Énergies et Opération Père Noël (Groupe CNW/Harnois Énergies)

La première édition de ce partenariat a rassemblé toute la communauté autour d'un objectif commun : apporter de la joie aux enfants issus de milieux défavorisés. Deux initiatives majeures ont permis d'atteindre ce résultat : le versement de 1 $ par HÉ pour chaque lavage d'auto vendu dans les sites Proxi participants, ainsi que la collecte de dons organisée lors de la Tournée du Père Noël.

Au-delà des contributions financières, l'implication des employés de Harnois Énergies a également joué un rôle important dans le succès de la campagne. Plusieurs d'entre eux ont choisi de devenir Père Noël afin d'offrir un cadeau personnalisé. Grâce à leur générosité, 85 enfants ont reçu un présent, illustrant l'esprit de solidarité qui anime les équipes de l'entreprise.

« La réponse à cette campagne a été exceptionnelle et montre à quel point l'entraide est présente dans nos communautés. Voir nos employés, nos clients et nos partenaires s'engager pour offrir un moment de bonheur aux enfants dans le besoin est une grande source de fierté. », affirme Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

Les deux organisations remercient chaleureusement tous ceux et celles qui ont pris part à cette initiative et contribué à répandre la magie de Noël.

La générosité franchit les frontières

L'esprit des Fêtes ne s'est pas limité au Québec : Harnois Énergies a également étendu son engagement aux provinces de l'Atlantique en soutenant l'organisme Christmas Daddies. Cette collaboration a permis d'amasser 18 920 $, contribuant à offrir des cadeaux à de nombreux enfants dans le besoin.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques.

À propos d'Opération Père Noël (https://operationperenoel.com)

La fondation Opération Père Noël (OPN) permet à des enfants défavorisés ou abandonnés de vivre la magie de Noël. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, ces enfants reçoivent un cadeau neuf parmi ceux demandés dans leur lettre au père Noël. Depuis 1995, elle a réussi à rejoindre des milliers d'enfants à travers le Québec grâce à l'implication de bénévoles et de partenaires dévoués.

