JOLIETTE, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Parce que chaque enfant mérite de croire à la magie de Noël, Harnois Énergies est fière d'annoncer son partenariat avec la fondation Opération Père Noël pour la période des Fêtes 2025. Ensemble, ils souhaitent offrir un moment de bonheur à des milliers d'enfants dans le besoin partout au Québec.

Un petit geste qui fait toute la différence

Un lavage = 1 $ remis à Opération Père Noël (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Du 1er au 31 décembre, 1 $ sera remis à la Fondation pour chaque lavage d'auto acheté dans les sites Proxi participants à travers le Québec. Les dons amassés permettront à Opération Père Noël de poursuivre sa mission auprès des enfants issus de milieux défavorisés : répondre à leurs lettres envoyées au Père Noël et leur offrir le cadeau rêvé.

Pour Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies, s'engager aux côtés de cette fondation prenait tout son sens : « Pour nous, la période des Fêtes, c'est avant tout le plaisir de donner et de partager. Avec ce partenariat, nous espérons répandre la magie de Noël et apporter de la joie et du réconfort aux familles. »

Les deux organisations invitent tous les Québécois à se joindre à cette belle initiative afin d'illuminer le temps des Fêtes à des milliers d'enfants.

La solidarité des Fêtes s'étend en Atlantique

Parce que la magie de Noël ne connaît pas de frontières, Harnois Énergies étend son engagement aux provinces de l'Atlantique en collaborant avec Christmas Daddies. Les sites Proxi de la région participeront eux aussi à cette collecte de fonds pour offrir des cadeaux aux enfants défavorisés dans ces provinces. Ainsi, cette initiative permet de partager la joie des Fêtes avec un plus grand nombre de familles.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques.

À propos d'Opération Père Noël (https://operationperenoel.com)

La fondation Opération Père Noël (OPN) permet à des enfants défavorisés ou abandonnés de vivre la magie de Noël. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, ces enfants reçoivent un cadeau neuf parmi ceux demandés dans leur lettre au père Noël. Depuis 1995, elle a réussi à rejoindre des milliers d'enfants à travers le Québec grâce à l'implication de bénévoles et de partenaires dévoués.

SOURCE Harnois Énergies

Source Harnois Énergies : Elisabeth Karam, Cheffe des communications, [email protected]