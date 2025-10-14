JOLIETTE, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Proxi est fier d'annoncer l'élargissement de son programme de fidélité Proxi Extra à l'ensemble de son réseau de dépanneurs Proxi, qu'ils soient affiliés aux stations-service Esso, Pétro-T ou Harnois.

Programme de fidélité Proxi Extra (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Cette expansion marque un tournant important pour la marque Proxi, qui renforce son engagement envers ses clients en améliorant l'accessibilité du programme Proxi Extra comme jamais auparavant. Les membres peuvent désormais accumuler des points et profiter de leurs avantages dans près de 200 dépanneurs et plus de 58 lave-autos répartis à travers le Québec, l'Ontario et les Maritimes. Il s'agit d'une augmentation significative qui reflète la croissance continue de la marque.

« Le déploiement du programme de fidélité Proxi Extra dans tous nos dépanneurs est pour nous une façon simple et concrète d'innover au quotidien. On veut offrir à nos clients une expérience plus facile, qui renforce la proximité et la confiance qu'on partage avec eux chaque jour. », explique Amélie Tremblay, directrice marketing et communications chez Harnois Énergies.

Un programme de fidélité EXTRA généreux

Reconnu comme le meilleur programme de loyauté au Canada selon le sondage Loyau-T 2023, Proxi Extra se démarque par sa générosité et sa simplicité. Gratuit, il permet aux membres d'accumuler rapidement des points sur presque tous leurs achats en dépanneur et de les échanger facilement, que ce soit pour économiser sur l'essence ou se faire plaisir en magasin.

Une campagne nationale sera lancée à la mi-octobre pour souligner le lancement du programme de fidélité dans tout le réseau Proxi, avec des offres exclusives réservées aux membres.

L'adhésion au programme de fidélité est simple et rapide : il suffit de visiter le site Proxi Extra, ou de télécharger l'application mobile pour accéder à la carte numérique et profiter des avantages et récompenses.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra

À propos de Proxi

Fidèle à sa mission de simplifier le quotidien de ses clients, la marque Proxi offre en un seul arrêt une vaste gamme de services et de produits de qualité : carburant, lave-auto, prêt-à-manger, produits de dépanneur et une multitude de commodités pour mieux accompagner les gens sur la route. Trouvez dès maintenant le dépanneur Proxi le plus près de chez vous grâce à notre carte interactive.

SOURCE Harnois Énergies

Source : Élisabeth Karam, Cheffe aux communications, [email protected]