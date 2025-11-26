Un Canadien sur cinq s'est déjà trouvé dans une voiture conduite par une personne sous l'influence du cannabis, révèle un sondage de la CAA

OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La conduite avec facultés affaiblies par le cannabis demeure un problème majeur sur les routes canadiennes, si l'on en croit les résultats d'un nouveau sondage d'opinion publique qu'a publiés aujourd'hui l'Association canadienne des automobilistes (CAA). Pour aider à remédier à la situation, la CAA a décidé de lancer une campagne publicitaire nationale appelant les Canadiens à prévoir un moyen de transport sécuritaire pour rentrer à la maison lorsqu'ils consomment des produits comestibles du cannabis.

Si tu fais un trip, fais-toi un plan

Selon le sondage mené par la CAA, une personne sur cinq au Canada (20 %) aurait déjà conduit sous l'influence du cannabis ou été à bord d'un véhicule conduit par une personne sous l'influence du cannabis.

La nouvelle campagne nationale de la CAA cible avant tout les jeunes Canadiens, c'est-à-dire le groupe le plus à risque de conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis. Comme ce groupe démographique sera sur nos routes pendant encore longtemps, il est important de lui inculquer très tôt des habitudes de conduite sécuritaires qui auront des effets durables sur la sécurité routière.

Depuis la légalisation du cannabis, des études ont montré une préférence marquée pour les produits comestibles à ingérer plutôt que pour le cannabis à fumer, une tendance surtout observée chez les jeunes. Cette préférence croissante pour les produits comestibles est préoccupante en raison du délai d'apparition des effets, qui peut prendre les personnes au dépourvu et entraîner une altération de leurs facultés de conduite.

« Notre nouvelle campagne renverse la formule habituelle des publicités d'intérêt public. Au lieu de recourir à des tactiques chocs, elle mise sur des moments cocasses auxquels on peut s'identifier pour encourager les jeunes à planifier leur consommation de manière responsable », souligne Kristine D'Arbelles, directrice principale des affaires publiques à la CAA. « Le message est simple : si tu veux planer, planifie tes déplacements, comme quand tu consommes de l'alcool. »

La campagne souligne à quel point de simples tâches du quotidien (comme lacer ses chaussures, se préparer une collation ou aller répondre à la porte) peuvent s'avérer étonnamment complexes après avoir consommé du cannabis comestible. Ces scénarios servent à renforcer un message clair : Si tu n'es pas en contrôle de ton corps, tu n'es pas en contrôle sur la route. Chaque publicité se termine en encourageant le public à prévoir une façon sécuritaire de rentrer à la maison après avoir consommé du cannabis.

La campagne s'est aussi appuyée sur les résultats d'une nouvelle étude menée par l'Université de la Saskatchewan et financée par la CAA, étude dans laquelle des chercheurs ont utilisé un simulateur pour évaluer les facultés de conduite après la consommation de produits comestibles du cannabis. L'étude a conclu que le cannabis altérait effectivement des aptitudes essentielles à la conduite, dont le temps de réaction, le maintien dans la voie et le contrôle de la vitesse. Le risque de collision augmentait même considérablement après la consommation de produits comestibles. À peine une heure et demie après la consommation, près d'un tiers (30 %) des participants étaient impliqués dans une collision. Ce chiffre est passé à 44 % au bout de deux heures et demie et a atteint un pic de 58 % après quatre heures, ce qui souligne les effets prolongés du THC sur les facultés de conduite.

L'étude a été soumise à une évaluation par les pairs. Un résumé est accessible ici.

La campagne publicitaire nationale débute le 26 novembre et durera six semaines sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Regardez les publicités.

L'enquête publiée aujourd'hui par la CAA repose sur un sondage qui a été mené du 17 au 28 septembre 2025 auprès de 2 896 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de +/- 1,9 %.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à près de huit millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurance, ainsi que des rabais privilégiés. Figurant parmi les marques les plus fiables au Canada, la CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

SOURCE Association canadienne des automobilistes

Personne-ressource pour les médias : Murielle Pierre, Gestionnaire des affaires publiques, [email protected], 613-698-1201