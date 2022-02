OTTAWA, ON, le 21 févr. 2022 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada a officiellement lancé la période des impôts, ce qui signifie que les Canadiennes et Canadiens peuvent maintenant produire leur déclaration de revenus et de prestations de 2021 en ligne. Ils peuvent aussi choisir de produire leur déclaration sur papier. L'exercice sera encore spécial cette année, puisque nous sommes toujours confrontés à des défis en raison de la pandémie de COVID-19. Une chose demeure la même cependant : les Canadiennes et Canadiens doivent produire leur déclaration pour recevoir les prestations et crédits auxquels ils ont droit.

Bien entendu, nous sommes là pour fournir des renseignements sur les prestations, les crédits et les déductions qui peuvent aider nos concitoyennes et concitoyens et leurs familles à réduire le montant d'impôt qu'ils doivent payer ou à augmenter leur remboursement d'impôt.

Chaque année, pendant la période des impôts, nombreux sont ceux qui se tournent vers nous pour obtenir des conseils et des services. Nous sommes là pour accompagner et nous améliorons constamment nos services afin de faciliter les démarches.

Voici ce que chacun et chacune doit savoir sur la période des impôts de cette année.

Options de production - De nombreuses options de production des déclarations s'offrent à vous. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Consultez notre page Façons de faire vos impôts.

Dates limites - Pour la plupart des Canadiennes et Canadiens, la date limite de production de la déclaration de revenus et de prestations pour 2021 est le 30 avril 2022. Puisque cette date tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si nous la recevons au plus tard le 2 mai 2022 ou si elle a été postée (cachet postal à l'appui) au plus tard ce jour-là. De même, votre paiement sera considéré comme effectué à temps s'il est reçu par l'Agence ou traité par une institution financière canadienne au plus tard le 2 mai 2022.

Huit étapes à suivre pour vous préparer à faire vos impôts - Visitez notre page Préparez-vous à faire vos impôts pour obtenir les plus récents renseignements fiscaux! Vous pourrez y suivre huit étapes pour vous aider à produire votre déclaration.

Comprendre vos impôts - Vous avez des questions au sujet de la production de votre déclaration? Aucun souci! Nous avons lancé un nouvel outil d'apprentissage en ligne qui vous aide à comprendre les impôts afin que vous puissiez produire vous-même votre déclaration. Allez à Comprendre vos impôts pour en savoir plus.

Feuillets de renseignements T4A pour les prestations liées à la COVID-19 - Si, en 2021, vous avez reçu de l'Agence des prestations imposables liées à la COVID-19, comme la prestation canadienne de la relance économique, vous recevrez par la poste un feuillet de renseignements T4A d'ici la fin de février 2022. Les résidents du Québec recevront un feuillet T4A et un relevé 1. Vous pouvez consulter votre feuillet T4A en ligne si vous êtes inscrit à Mon dossier et que vous avez accès à toutes ses fonctions. Les feuillets T4A, y compris les renseignements sur les prestations liées à la COVID-19, sont également accessibles au moyen du service Préremplir ma déclaration, qui se trouve dans les logiciels d'impôt homologués. Ce service remplit automatiquement certaines parties d'une déclaration avec les renseignements que l'Agence a déjà au dossier. Pour l'utiliser, vous devez être inscrit à Mon dossier.

Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) - Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, et que vous avez besoin d'aide, un bénévole du PCBMI peut produire votre déclaration de revenus gratuitement. Les services sont actuellement offerts en personne et en virtuel, notamment par vidéoconférence. Pour trouver un comptoir, visitez le site des Comptoirs d'impôts gratuits. Si vous habitez au Québec, visitez la page du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles pour en savoir plus.

Dépenses de travail à domicile - Vous pourriez avoir le droit de demander une déduction pouvant aller jusqu'à 500 $ pour vos dépenses de travail à domicile pour l'année d'imposition 2021, en utilisant la méthode à taux fixe temporaire. Vous pouvez utiliser cette méthode si vous avez travaillé de la maison plus de 50 % du temps pendant une période d'au moins quatre semaines consécutives en raison de la pandémie de COVID-19. Vous pouvez également l'utiliser si votre employeur vous a donné le choix de travailler à partir de la maison en raison de la COVID-19 pendant cette période.

Mon dossier - Ce portail sécurisé vous permet de gérer vos impôts et vos prestations en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour mettre à jour votre adresse, vos renseignements pour le dépôt direct, votre état civil et plus encore. Vous pouvez également vous inscrire aux Avis par courriel et accéder à des services numériques, comme Préremplir ma déclaration et ADC express, au moyen d'un logiciel d'impôt homologué. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez également vous inscrire à Mon dossier d'entreprise.

Avis par courriel - À compter du 7 février 2022, vous devez fournir une adresse électronique pour utiliser Mon dossier. Vous recevrez un courriel lorsque des renseignements importants, comme votre adresse ou vos renseignements pour le dépôt direct, sont modifiés dans les dossiers de l'Agence. Ces avis peuvent servir de mise en garde précoce contre d'éventuelles activités frauduleuses.

Vous avez besoin de renseignements supplémentaires? Nous pouvons vous aider! Consultez le conseil fiscal « Ce que vous devez savoir pour la période des impôts de 2022 » pour obtenir d'autres renseignements utiles.

Citations

« Je suis fière de la façon dont l'Agence du revenu du Canada s'y est prise pour surmonter les défis au cours des dernières années. Mes collègues ont vraiment mis leur professionnalisme et leur énergie pour administrer les prestations liées à la COVID-19 et ensemble, nous continuerons de travailler fort pour répondre aux besoins fiscaux de la population. Je peux vous assurer que c'est une équipe forte qui est là pour aider des Canadiennes et des Canadiens à produire leur déclaration afin qu'ils reçoivent les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, députée, ministre du Revenu national

Faits en bref

Être au service des gens d'abord est une priorité absolue à l'Agence du revenu du Canada . Apprenez-en davantage sur la façon dont les employés de l'Agence travaillent fort pour mieux servir les Canadiens.

. Apprenez-en davantage sur la façon dont les employés de l'Agence travaillent fort pour mieux servir les Canadiens. Nos conseils fiscaux et nos nouvelles vidéos sont de bons moyens d'obtenir rapidement des renseignements utiles et propres à votre situation fiscale.

Les personnes qui ont reçu des prestations imposables liées à la COVID-19 doivent se souvenir d'en inscrire les montants dans leur déclaration de revenus et de prestations. Ces paiements de prestation sont considérés comme un revenu imposable.

Les particuliers qui ont besoin de parler à un agent en cette période des impôts peuvent appeler la ligne des demandes de renseignements des particuliers de l'Agence, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (heure locale), et le samedi de 9 h à 17 h (heure locale). Les numéros de téléphone, les numéros de télécopieur et les adresses de l'Agence sont affichés sur notre page Communiquez avec l'Agence du revenu du Canada .

. Nous vous encourageons à produire votre déclaration en ligne, puisqu'il s'agit de la méthode la plus rapide et la plus sécuritaire, mais nous continuerons de soutenir les personnes qui choisissent de produire leur déclaration sur papier. Le traitement des déclarations en format papier pourrait prendre entre 10 et 12 semaines. Si vous choisissez de produire votre déclaration sur papier, faites-le le plus tôt possible afin d'éviter une interruption de vos paiements de prestations et de crédits.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent s'inscrire au dépôt direct et produire leur déclaration de revenus en ligne pour obtenir leur remboursement plus rapidement et éviter les retards.

L'Agence offre un service d'agents de liaison. Ces agents offrent gratuitement des visites virtuelles personnalisées (par téléphone ou par vidéoconférence) aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs autonomes pour les aider à comprendre leurs obligations fiscales.

Nous avons élargi les paramètres des ententes de paiement afin de fournir aux Canadiens plus de temps et de souplesse pour rembourser une dette fiscale. Les personnes qui se trouvent dans une situation financière difficile et qui ont un solde dû peuvent appeler sans frais un argent de l'Agence pour obtenir de l'aide : 1-888-863-8661, entre 7 h et 20 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).

Des ressources sur la façon de vous protéger contre les arnaques et les fraudes sont disponibles sur notre page Arnaques et fraudes. Si vous pensez avoir été victime de vol d'identité ou de fraude, vous pouvez appeler l'Agence pour vérifier votre compte et discuter de mesures de sécurité supplémentaires.

L'Agence n'a pas repoussé la date limite de production des déclarations de revenus. Les Canadiens doivent toujours remplir et soumettre leur déclaration de revenus au plus tard le 2 mai 2022, qui est la date d'échéance de production pour la plupart des particuliers. Les Canadiens sont fortement encouragés à produire leur déclaration de revenus pour s'assurer que leurs paiements de prestations se poursuivent sans interruption.

