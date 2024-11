Une action à fort impact environnemental!

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques et pour être aligné avec sa feuille de route en matière de responsabilité sociale, le Vieux-Port de Montréal est fier de s'associer à la Soverdi (Société de verdissement du Montréal métropolitain). Cette initiative a pour objectif d'augmenter la présence de végétations sur le site et de réduire les îlots de chaleur en créant des espaces plus frais et ombragés pour ainsi améliorer la biodiversité locale.

En introduisant une grande diversité d'essences adaptées à l'environnement urbain et au cadre unique du Vieux-Port, cela contribuera à renforcer la résilience de la forêt urbaine tout en respectant le patrimoine historique et architectural du site. Le projet permettra d'améliorer la qualité de vie des personnes passantes et d'enrichir l'expérience des millions de gens qui explorent chaque année ce lieu récréotouristique chargé d'histoire.

Une première phase de plantation est intervenue début novembre, suivie d'une seconde phase au courant de la prochaine année. Pour la première phase effectuée en 2024, 132 arbres de moyen et gros calibres ont pris racine sur le site, assurant ainsi un impact significatif dès leur plantation. Les essences proposées découlent d'une analyse détaillée de la diversité fonctionnelle du secteur. La sélection comprend principalement des arbres de moyen et grand déploiement, permettant de diversifier une canopée dont 70% des espèces actuellement sur le site appartiennent au même groupe fonctionnel. Ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre des différentes actions de la Société du Vieux-Port de Montréal pour la revalorisation du site et en accord avec les enjeux environnementaux.

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, TELUS, Rythme 105.7, 92.5, CKOI et le 98.5 FM.

