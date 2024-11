Une programmation de saison pour tous les goûts!

GROS TITRES

Ouverture de la patinoire réfrigérée du Vieux-Port dès le samedi 14 décembre 2024!

dès le samedi 14 décembre 2024! Retrouvez les soirées DJ sur glace cette année en collaboration avec Igloofête pour six vendredis consécutifs, dès le 10 janvier 2025!

cette année pour six vendredis consécutifs, dès le 10 janvier 2025! Les festivités du 31 décembre organisées au Vieux-Port de Montréal par Igloofest! Rendez-vous au quai Jacques-Cartier pour assister aux concerts gratuits de 20 h à 2 h et au spectaculaire feu d'artifice pour le décompte du Nouvel An!

organisées au Vieux-Port de Montréal par Igloofest! Rendez-vous au quai Jacques-Cartier pour assister aux concerts gratuits de 20 h à 2 h et au spectaculaire feu d'artifice pour le décompte du Nouvel An! Le Bateau-Mouche Montréal : Dès la mi-novembre, venez vivre l'expérience d'un souper sur l'eau lors d'une Soirée Givrée , dans un cadre chic et moderne amarré au quai de l'Horloge!

Dès la mi-novembre, venez vivre l'expérience d'un souper sur l'eau lors d'une , dans un cadre chic et moderne amarré au quai de l'Horloge! 17e édition d'Igloofest du 16 janvier au 8 février 2025 au quai Jacques-Cartier. Profitez de 12 soirées mettant en vedette les meilleurs DJs et VJs autant locaux qu'internationaux.

Une saison estivale 2024 réussie, laissant place aux activités hivernales du Vieux-Port!

Cet été, c'est plus de 4,6 millions de personnes qui ont profité des activités, festivals et événements du Vieux-Port de Montréal, soit une hausse de plus de 15% comparativement à la saison estivale de 2023. Nous avons pu être témoin d'une tonne de sourires chez les familles et amis qui sont venus profiter de notre site récréotouristique et de toutes ses activités. Maintenant, place à la saison hivernale qui arrive avec son lot d'activités pour petits et grands.

Profitez des premières fraicheurs de la saison pour essayer la Tyrolienne MTL Zipline qui fermera pour l'hiver le 15 décembre avant de rouvrir à la relâche. La Patinoire du Vieux-Port, quant à elle, ouvre ses portes dès le samedi 14 décembre 2024, accompagnée de Patin-Patin pour vos besoins en prêts d'équipements. Profitez d'un tour à bord de La Grande Roue de Montréal (qui sera ouverte jusqu'à 1h la nuit des festivités du 31 décembre) pour admirer le grand et magnifique sapin de Noël installé pour l'occasion. Du côté de la programmation, c'est le retour des soirées DJ sur glace à la patinoire, pour lesquelles nous sommes fiers d'annoncer une collaboration avec Igloofête qui assurera l'animation des vendredis du 10 janvier au 14 février 2025! Plusieurs autres activités et événements sont prévus pour la saison, tels que :

Les festivités du 31 décembre : Après des années d'absence, nous vous donnons rendez-vous au Vieux-Port de Montréal pour célébrer, entre amis ou en famille, le passage à la nouvelle année! Venez profiter de cette soirée festive organisée par Igloofest au quai Jacques-Cartier. Au programme : des concerts gratuits de 20 h à 2 h, un spectaculaire feu d'artifice accompagné d'une performance multimédia pour le décompte du Nouvel An. (L'entrée à l'événement est gratuite pour le public) .

: Après des années d'absence, nous vous donnons rendez-vous au Vieux-Port de Montréal pour célébrer, entre amis ou en famille, le passage à la nouvelle année! Venez profiter de cette soirée festive organisée par Igloofest au quai Jacques-Cartier. Au programme : pour le décompte du Nouvel An. . Igloofest : Le Vieux-Port de Montréal est ravi de retrouver, pour sa 17 e édition, le festival le plus froid au monde au grand plaisir des publics amateurs de musique électronique! Igloofest est un événement original et festif présenté les jeudis, vendredis et samedis soirs accompagné d'une programmation gratuite et familiale (Igloofête) les samedis après-midi de 13 h à 18 h au quai Jacques-Cartier. Venez vivre ce moment magique au cœur de l'hiver canadien! Rendez-vous du 16 janvier au 8 février pour 12 soirées mettant en vedette les meilleurs DJs et VJs locaux et internationaux. Plus d'information

Le Vieux-Port de Montréal est ravi de retrouver, pour sa le festival le plus froid au monde au grand plaisir des publics amateurs de musique électronique! Igloofest est un événement original et festif accompagné d'une au quai Jacques-Cartier. Venez vivre ce moment magique au cœur de l'hiver canadien! Rendez-vous mettant en vedette les meilleurs DJs et VJs locaux et internationaux. Bota Bota, spa-sur-l'eau : Embarquez pour une expérience hivernale unique sur le Saint-Laurent . Réchauffez-vous dans les bains et saunas, tout en profitant d'une vue spectaculaire sur Montréal, sublimée par le charme de l'hiver. Une parenthèse de détente et de beauté glacée à vivre ou redécouvrir chaque jour de la saison froide. Plus d'information

: Embarquez pour une expérience hivernale unique sur le . Réchauffez-vous dans les bains et saunas, tout en profitant d'une vue spectaculaire sur Montréal, sublimée par le charme de l'hiver. Une parenthèse de détente et de beauté glacée à vivre ou redécouvrir chaque jour de la saison froide. Le Bateau-Mouche Montréal : Du 2 novembre 2024 au 1er mars 2025 , venez vivre l'expérience d'une Soirée Givrée dans un cadre chic et moderne amarré au quai de l'Horloge. Découvrez Montréal sous un nouvel angle, tout en savourant les délices gastronomiques du chef. Laissez-vous charmer par l'ambiance féérique du Bateau-Mouche, transformé en un havre givré offrant une scène unique à Montréal. Plus d'information

: , venez vivre l'expérience d'une dans un cadre chic et moderne amarré au quai de l'Horloge. Découvrez Montréal sous un nouvel angle, tout en savourant les délices gastronomiques du chef. Laissez-vous charmer par l'ambiance féérique du Bateau-Mouche, transformé en un havre givré offrant une scène unique à Montréal. L'Horizon de Khéops : Lors de votre promenade au Vieux-Port, plongez dans cette expérience immersive présentée par PHI et créée par Excurio, puis embarquez pour un voyage temporel de plus de 4 500 ans au cœur de la pyramide de Khéops à Gizeh! Dernière chance avant qu'elle laisse place à une nouvelle expérience à la mi-janvier 2025! Plus d'information

: votre promenade au Vieux-Port, plongez dans cette expérience immersive présentée par PHI et créée par Excurio, puis embarquez pour un voyage temporel de plus de 4 500 ans au cœur de la pyramide de Khéops à Gizeh! Les Eaux Douces : Situé au pavillon Jacques-Cartier, ce lieu est un hub culturel gastronomique présenté par Les Survenants. C'est un incontournable pour les activités qui touchent de près ou de loin à la gastronomie, et surtout, un espace de restauration accessible pour toutes et tous où une cuisine responsable et conviviale est mise en vedette. Restez à l'affut pour connaître leur horaire d'ouverture et leur programmation hivernale! Plus d'information

Pour compléter l'offre de restauration au Vieux-Port de Montréal cet hiver, le Café Van Houtte ouvrira ses portes fin novembre dans un tout nouveau local au pied de la rue Saint-Laurent sur le quai King-Edward.

Sortie en famille au Centre des sciences de Montréal!

Le Centre des sciences propose un programme varié afin de vous offrir une parfaite journée d'amusement en famille tout en apprenant! Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir l'exposition interactive vedette Banquet sur le thème de la gastronomie, c'est le parfait moment de mettre vos sens à l'épreuve! Venez également relever les défis de la nouvelle exposition permanente Fabrik² et découvrir des emblèmes de Montréal sous une autre facette grâce au principe du bidouillage! Profitez de votre visite durant la période des Fêtes pour découvrir la Ruelle de Noël, un espace joyeux pour jouer et vous détendre du 27 décembre 2024 au 6 janvier 2025. Pour prolonger votre visite, le film IMAX® Australie 3D, le continent sauvage saura vous faire voyager dans des décors époustouflants. Bien évidemment, les trois autres expositions permanentes : Explore - La science en grand, Humain et Mini Mondo sauront vous fasciner tant les sujets qu'ils abordent sont passionnants! Plus d'information

