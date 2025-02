ᓇᓄᐊᓗᒃ | Nanualuk - Expédition Nordique

Le Centre des sciences est fier de présenter, dès le 1 er mars 2025 , sa 5 e exposition permanente : Nanualuk - Expédition Nordique .

À l'aube du 25 e anniversaire du Centre des sciences , cette exposition réaffirme son engagement de vulgarisation scientifique, transformant des concepts complexes en expériences captivantes.

Un voyage à la découverte du Grand Nord canadien et de ses habitants, pour les 8 ans et plus , à travers 21 missions ludiques.

Le fruit d'une collaboration étroite avec la communauté inuit.

Partez à la quête du Grand Nord canadien et de ses mystères!

Une cinquième exposition permanente ouvre ses portes au Centre des sciences de Montréal : Nanualuk - Expédition Nordique. Dès le 1er mars 2025, venez explorer les phénomènes fascinants du Grand Nord canadien et vous immerger dans les traditions culturelles inuit. L'exposition, composée de 21 missions, propose une découverte de l'Arctique au-delà de la simple observation, dévoilant les mystères de ce territoire immense et méconnu à travers sa science, sa population, sa faune et sa flore. Venez en apprendre davantage sur la culture inuit au travers d'un parcours où l'inuktitut est à l'honneur! Chaque visite est une réelle odyssée interactive où les familles et les jeunes de 8 à 12 ans deviennent les protagonistes d'une exploration multidimensionnelle. Par le biais de cette création, le Centre des sciences marque avec audace son 25e anniversaire qui, fidèle à sa mission de vulgarisation scientifique, poursuit son engagement de faire découvrir et comprendre des mondes fascinants à ses publics tout en les sensibilisant aux grands enjeux contemporains.

Chaque mission est une invitation à résoudre des énigmes et à collecter des indices! Vous parcourrez l'Arctique en sautant sur des morceaux de banquise, en jouant du tambour inuit, en maîtrisant la technique du harpon et en trouvant le matériel nécessaire pour allumer des feux. Ces missions vous permettront d'accompagner des scientifiques, de plonger dans les traditions des aîné.e.s et de rencontrer la communauté inuit. Une immersion totale qui fait de vous le héros de votre propre exploration!

Cette nouvelle création est rendue possible grâce au rôle crucial de la Fondation du Centre des sciences de Montréal qui finance et développe toutes les expositions permanentes ainsi que les programmes scolaires du Centre des sciences! Merci à la Fondation, ses partenaires ainsi que ses administrateurs et administratrices.

Des collaborations porteuses de sens!

Nanualuk incarne l'aboutissement d'une étroite collaboration entre la communauté inuite, des organismes autochtones spécialisés et le Centre des sciences de Montréal. Au cœur de ce projet, des artistes et personnalités inuit ont façonné l'exposition, de la trame narrative aux illustrations, en passant par le développement des personnages et la fabrication des objets présentés. Un comité inuit consultatif, constitué avec le soutien de La Boite Rouge VIF, a vu le jour afin de veiller à la validation et à la cohérence culturelle de l'exposition. Cette co-construction fait suite à un précédent travail réalisé dans le cadre de l'exposition à succès Génie autochtone, s'inscrivant dans une démarche de transmission authentique de la culture inuit contemporaine. L'Institut culturel Avataq a également enrichi le projet en établissant des connexions précieuses avec la communauté artistique inuit. L'entreprise Apatakaa, quant à elle, a apporté son expertise linguistique en inuktitut, les mots et expressions intégrés aux dialogues et textes.

« Cette exposition illustre magistralement la façon dont un projet muséal peut devenir un véritable espace de dialogue interculturel et où la science devient un langage universel de compréhension. Première des surprises de notre 25e anniversaire, elle confirme notre engagement profond à vulgariser et à démystifier le monde qui nous entoure, en invitant nos visiteurs à découvrir l'Arctique non comme un territoire lointain, mais comme un monde vivant, complexe et riche de sens. »

- Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, The Beat 92.5 et La Presse.

