La 8e édition, présentée par Amazon Web Services, en collaboration avec la Faculté des sciences de l'UQAM

Femmes et filles de science

Rendez-vous pour la 8 e édition de Femmes et filles de science au Centre des sciences de Montréal, le samedi 15 février 2025!





au Centre des sciences de Montréal, Venez découvrir les sciences et la technologie à travers quatre volets de visite incluant 25 organisations exposantes de renom dont L'Oréal Canada , la SAT, ABB Canada, Ubisoft, Archéomusée de Roussillon et bien d'autres!





incluant dont L'Oréal , la SAT, ABB Canada, Ubisoft, Archéomusée de Roussillon et bien d'autres! Billet journalier au tarif régulier des expositions





Conférences en français et en anglais de Joannie Rochette (12 $ de supplément par personne)





Rencontre avec la famille Lemay-Pelletier sur la scène FRQ (Fonds de recherche du Québec)





Les fonds récoltés lors de cette journée seront au profit de la Fondation du Centre des sciences de Montréal

L'événement Femmes et filles de science, qu'est-ce que c'est?

Cet événement, en lien avec la journée éponyme de l'ONU, vise à stimuler l'intérêt pour les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles. L'édition de 2024 a fait les choses en grand, prenant toujours plus d'ampleur, et ce, grâce à une riche programmation ainsi qu'à nos deux partenaires, Amazon Web Services (AWS) et la Faculté des sciences de l'UQAM. C'est cet ensemble gagnant qui a contribué à attirer 3 300 personnes l'an passé! Cette année, l'événement revient pour sa 8e édition au Centre des sciences de Montréal le samedi 15 février 2025 avec une programmation toujours plus incroyable! Même si l'événement se déroule sous la bannière d'une journée dédiée aux femmes et aux filles, il est ouvert à tous et à toutes. Au programme, quatre volets de visite sont possibles :

Des conférences : Dans l'auditorium du cinéma IMAX®TELUS, notre première invitée, l'olympienne Joannie Rochette , parlera de son parcours inspirant de ses victoires olympiques en passant par son retour aux études en médecine jusqu'à sa résidence en anesthésie. Deux conférences, une en français et une en anglais, seront proposées par cette invitée pendant la journée. Notre seconde invitée n'est autre qu'Édith Lemay (Famille Lemay-Pelletier) , mère de quatre enfants dont trois sont atteints de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative rare menant à la cécité. Rendez-vous donc à la Scène FRQ à la Passerelle du Centre des sciences pour en savoir plus sur le quotidien de cette famille pleine de projets et d'espoirs, mais aussi de leur combat contre cette maladie rare et des avancées scientifiques prometteuses. Vikie Pedneault (alias Biolovik sur les réseaux sociaux), experte en biologie marine et humoriste, sera l'animatrice de ces rencontres et échanges riches en apprentissages, en plus d'être la facilitatrice du panel d'intervenantes de AWS et de l'UQAM.

Des ateliers : Des séances enrichissantes qui permettront aux jeunes de vibrer au gré des expérimentations et défis proposés par Abotec, Zootérapie Québec et Kiki Code. Que ce soit d'étudier le comportement canin, de fabriquer une pointe de projectile ou de programmer son propre robot mobile, tous les jeunes y trouveront leur compte!

Un espace découverte : L'équipe d'AWS propose une rencontre fascinante entre l'art et les technologies à travers quatre activités créatives. Au programme : la création d'une lampe à lave pour mieux comprendre les principes de densité des fluides, la fabrication d'accessoires personnalisés inspirée du code binaire pour explorer les fondements du langage informatique de manière tangible, la construction d'un harmonica pour découvrir les bases de l'acoustique et de la production sonore, ainsi qu'une démonstration avec un bras robotique, signée Acrylic Robotics, qui repousse les limites de la créativité artistique.

Tout au long de cette journée, que ce soit à travers des activités de codage, de réalité virtuelle ou encore de biologie, les jeunes scientifiques de demain pourront aller à la rencontre des 25 organisations exposantes qui leur feront vivre une foule d'expériences mémorables et leur faire découvrir leur profession! Parmi les organismes présents : l'Agence spatiale canadienne, Ubisoft, Le Neuro, Génome Québec, la SAT et bien d'autres.

Des démos dans les expositions : La Faculté des sciences de l'UQAM vient enrichir les expositions du Centre des sciences avec des démonstrations scientifiques qui en mettront plein la vue.

Les Bouchées de science, animées par des étudiantes de la Faculté des sciences de l'UQAM, permettent de découvrir plusieurs domaines à travers de courtes présentations scientifiques servies comme au restaurant. À travers les expositions du Centre des sciences, retrouvez les étudiantes de l'UQAM présenteront des démonstrations abordant la pêche du zooplancton, l'étude des fossiles, la création d'origami, l'observation d'un terrarium rempli d'insectes et l'exploration du magnétisme.

Les éducatrices et éducateurs du Centre des sciences proposent une expérience unique d'exploration des secrets de la physique et de la chimie qui se dissimulent dans la cuisine quotidienne. Le labo culinaire scientifique permet de découvrir les réactions moléculaires derrière la cuisson et la transformation des aliments. L'exposition vedette Banquet offre un espace où la science savoureuse prend vie!

Ainsi, lors de cette journée, il y en aura pour tous les goûts : art numérique, biologie, chimie, programmation, cosmétique, aérospatiale, jeux vidéo. Plus d'informations

Des partenaires engagés et acteurs de demain!

Amazon Web Services revient pour la 3e année en tant que présentateur en titre de la journée. Cette collaboration témoigne de l'engagement d'AWS à avoir une incidence positive dans les collectivités qui abritent ses centres de données et où ses employés vivent et travaillent en investissant dans des programmes à impact durable. L'implication renouvelée d'AWS démontre en outre la volonté qu'a l'entreprise de démocratiser l'accès à l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques (STIAM) pour bâtir un avenir plus inclusif et propice à l'innovation.

La Faculté des sciences de l'UQAM est de retour en tant que partenaire collaborateur de l'événement pour la 6e année. Elle réitère ainsi son engagement à promouvoir une représentation équitable des femmes dans les domaines des sciences et technologies, affirmant son rôle de premier plan dans la formation de la relève scientifique.

L'événement de 2025 prend une tout autre symbolique pour le Centre des sciences de Montréal, car nous célébrons cette année ses 25 ans d'existence! Cette nouvelle édition vient donc confirmer la pertinence de ses actions et de sa mission qui, après tant d'années, restent primordiales.

Afin de favoriser l'accessibilité à l'événement, les partenaires de la journée et la Fondation du Centre des sciences de Montréal offriront des billets à des organismes œuvrant auprès de filles de 10 à 17 ans issues de milieux défavorisés. C'est donc plus d'une centaine de jeunes filles qui se verront offrir un accès à cette journée exceptionnelle. Par ailleurs, tous les revenus générés seront remis à la Fondation du Centre des sciences pour soutenir sa mission. Cliquez ici pour apporter votre contribution.

« Cette 8e édition de Femmes et filles de science est la plus ambitieuse à ce jour et je suis certaine que notre riche programmation fera rêver les jeunes, particulièrement les jeunes filles, d'une carrière en science! Une incroyable journée sous le signe de la découverte, rendue possible grâce à de fortes et pertinentes collaborations. »

-Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

« Chez AWS, nous avons la conviction profonde que le progrès durable passe par l'autonomisation des talents, ce pourquoi nous sommes fiers de soutenir Femmes et filles de science pour une troisième année. Cette journée outille les jeunes femmes à se projeter dans un avenir en technologie et valorise la diversité dans ce domaine. »

-Réjean Bourgault, directeur national pour AWS Canada

« En réitérant son soutien à l'événement pour une 6e année, la Faculté des sciences de l'UQAM est fière de partager sa passion des sciences par des activités riches et variées. Ce partenariat fait partie des mesures concrètes, prises par notre université, pour encourager l'accès des femmes aux carrières scientifiques. »

-Isabelle Marcotte, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de l'UQAM

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, The Beat 92.5 et La Presse.

