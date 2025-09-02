TORONTO, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Au moment où les étudiants partout au Canada retournent à l'école, le gouvernement du Canada les aide à franchir les prochaines étapes de leur cheminement vers un avenir prometteur en créant de nouvelles voies qui mènent à des carrières enrichissantes et en rendant les études plus abordables.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Patty Hajdu, a annoncé un financement de 26,1 millions de dollars en faveur de six projets nationaux dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). Ces nouveaux projets s'appuient sur les investissements précédents dans le programme SECJ, qui permettent d'offrir une aide à l'emploi à plus de 23 600 jeunes. Ils contribueront à améliorer les perspectives d'emploi pour encore plus de jeunes.

Ces projets visent à élaborer et à mettre à l'essai des solutions aux défis auxquels les jeunes sont confrontés sur le marché du travail. Financés par le volet des projets de collaboration stratégique de la SECJ d'EDSC, ces projets permettront de rassembler des jeunes, des fournisseurs de services et des employeurs pour créer des approches pouvant être adaptées dans l'ensemble du secteur. Cela comprend des lignes directrices pour aider les employeurs à intégrer davantage les jeunes en situation de handicap à leur équipe, de même que des outils qui amélioreront la collecte de données afin de prendre des décisions fondées sur des faits.

De plus, pour l'année scolaire 2025-2026, le gouvernement du Canada a prolongé les augmentations temporaires des bourses et des prêts d'études du Programme canadien d'aide financière aux étudiants, ce qui rendra les études postsecondaires plus abordables. Cette mesure comprend le maintien de la hausse de 40 % des bourses pour les étudiants à temps plein, les étudiants à temps partiel, les étudiants en situation de handicap et les étudiants ayant des personnes à charge, ainsi que la hausse du plafond des prêts d'études canadiens de 210 $ à 300 $ par semaine d'études.

La SECJ, qui comprend Emplois d'été Canada, s'inscrit dans l'engagement plus vaste du gouvernement envers la jeunesse, aux côtés d'autres programmes comme le Programme de stages pratiques pour étudiants, Service jeunesse Canada et le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants. Ensemble, ces programmes devraient créer 162 000 possibilités pour les jeunes en 2025-2026 et permettre ainsi à la prochaine génération de façonner l'avenir du Canada.

Citations

« Lorsqu'on investit dans la jeunesse, nous investissons dans l'avenir de notre pays. Grâce au programme SECJ, nous garantissons des occasions d'emploi pour les jeunes et nous permettons aux entreprises d'un bout à l'autre du pays d'accéder aux jeunes talentueux. Notre économie évolue avec les nouvelles technologies et la croissance des industries, et nous investissons dans les leaders émergents pour qu'ils aient les compétences, la formation et le soutien nécessaires pour diriger, innover et réussir au sein de la main-d'œuvre de demain. Cela nous permettra de débloquer le potentiel des jeunes et d'assurer un avenir plein de possibilités. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Patty Hajdu

« Les jeunes ont besoin de compétences et d'expérience pour réussir dans un marché du travail en pleine évolution. En cette période de rentrée scolaire, le gouvernement du Canada réduit le coût des études et renforce les mesures de soutien qui aident les jeunes Canadiens à se préparer pour le marché du travail. En investissant dans leur potentiel, nous investissons dans la prospérité future du Canada. »

- La secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, Anna Gainey

Faits en bref

Au cours de l'année scolaire 2025-2026, environ 593 000 étudiants canadiens devraient bénéficier de l'augmentation de 40 % du montant des bourses non remboursables. De plus, 367 000 étudiants pourraient bénéficier de la hausse du plafond hebdomadaire des prêts qui permet au gouvernement du Canada d'accorder un financement supplémentaire sous forme de prêts sans intérêt aux étudiants qui ont des besoins financiers non satisfaits.

d'accorder un financement supplémentaire sous forme de prêts sans intérêt aux étudiants qui ont des besoins financiers non satisfaits. Afin de mieux tenir compte du coût réel du loyer pour les étudiants, le gouvernement a présenté dans le budget de 2024 une mesure visant à moderniser les allocations de logement utilisées par le Programme canadien d'aide financière aux étudiants pour évaluer les besoins financiers d'un étudiant, ce qui pourrait aider chaque année environ 79 000 étudiants à obtenir l'aide dont ils ont besoin.

Pour s'assurer que les Canadiens ont accès aux services de soins de santé dont ils ont besoin, peu importe où ils habitent, le gouvernement du Canada a augmenté de 50 % le montant maximal admissible au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens pour les médecins de famille et le personnel infirmier qui travaillent dans des collectivités rurales ou éloignées mal desservies. Ainsi, la dette d'études sera plus facile à gérer pour les médecins de famille, les résidents en médecine familiale et les infirmiers praticiens qui travaillent dans ces régions. En outre, la définition d'une « collectivité rurale ou éloignée mal desservie » a été modifiée afin d'inclure les collectivités comptant 30 000 habitants ou moins, ce qui signifie que les médecins et le personnel infirmier travaillant dans plus de 200 collectivités supplémentaires sont désormais admissibles à l'exonération.

a augmenté de 50 % le montant maximal admissible au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens pour les médecins de famille et le personnel infirmier qui travaillent dans des collectivités rurales ou éloignées mal desservies. Ainsi, la dette d'études sera plus facile à gérer pour les médecins de famille, les résidents en médecine familiale et les infirmiers praticiens qui travaillent dans ces régions. En outre, la définition d'une « collectivité rurale ou éloignée mal desservie » a été modifiée afin d'inclure les collectivités comptant 30 000 habitants ou moins, ce qui signifie que les médecins et le personnel infirmier travaillant dans plus de 200 collectivités supplémentaires sont désormais admissibles à l'exonération. Dans le budget de 2024, le gouvernement s'est également engagé à élargir de façon permanente l'admissibilité au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens pour inclure 10 groupes supplémentaires de professionnels de la santé et des services sociaux, c'est-à-dire les éducateurs de la petite enfance, les dentistes, les hygiénistes dentaires, les pharmaciens, les sages-femmes, le personnel enseignant, les travailleurs sociaux, les psychologues, les préposés aux services de soutien à la personne et les physiothérapeutes. Sous réserve des approbations réglementaires finales, la liste élargie des professions admissibles au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens devrait entrer en vigueur en novembre 2025.

Produits connexes

Document d'information : Stratégie emploi et compétences jeunesse et Programme canadien d'aide financière aux étudiants

Liens connexes

Stratégie emploi et compétences jeunesse

Programme canadien d'aide financière aux étudiants

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]