Une aide financière de plus de 83 000 $ pour lutter contre l'itinérance dans l'Est

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, annonce l'attribution d'une aide financière de 83 818$ à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour le projet Main dans la main. Ce projet pilote, d'une durée d'un an, bénéficiera des forces de Prévention Pointe-de-l'Île, organisme reconnu pour son travail de proximité, et de l'expertise en santé mentale de L'Alternative.

Le projet permettra de mettre en relation les personnes à risque ou en situation d'itinérance avec des intervenants de la communauté. Une gamme de services, comme des haltes-chaleur, des soupes populaires et des cafés-discussion, seront proposés à ces personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. De plus, les intervenants impliqués dans le projet recenseront les enjeux de cohabitation vécus par les résidents de certains secteurs ciblés.

Le projet Main dans la main est financé dans le cadre du Fonds québécois d'initiatives sociales, qui vise à soutenir des projets de recherche, de développement et d'expérimentation de nouvelles approches en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Citation

« Les personnes à risque ou en situation d'itinérance à Pointe-aux-Trembles et à Montréal-Est ont accès à des services de proximité. Puisque les liens de confiance se créent plus lentement avec ces populations, je lance un projet pilote qui permettra à nos professionnels du milieu communautaire d'intervenir de manière conséquente. Mon intention est de soutenir les personnes vulnérables, et je souhaite que les Pointeliers et les Montréalestois des secteurs concernés soient également entendus. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

