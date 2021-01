Tangerine offre une gamme d'options d'investissement, y compris des portefeuilles FNB mondiaux

TORONTO, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Les Fonds d'investissement Tangerine reçoivent à nouveau un trophée FundGrade A+® de Fundata, cette fois pour le Portefeuille Tangerine - revenu équilibré en 2020.

« Nous nous engageons à aider nos clients à investir leur argent et à atteindre leurs objectifs financiers de façon simple et pratique, » a déclaré Ramy Dimitry, directeur des recettes de la Banque Tangerine. « Nous aidons les Canadiens à investir en ligne depuis plus d'une décennie et une distinction de ce type démontre que l'argent de nos clients est bien investi. »

Les trophées FundGrade A+® sont attribués chaque année à des fonds de placement canadiens qui ont su démontrer un rendement constant de notation FundGrade A. Environ 6 % des produits de fonds communs de placement offerts au Canada ont reçu la cote prisée FundGrade A+®.

Les Fonds d'investissement Tangerine facilitent l'investissement en offrant aux clients un moyen judicieux, peu coûteux et sans tracas d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme grâce à une stratégie de gestion indicielle.

Tangerine élargit ses options d'investissement avec les Portefeuilles FNB mondiaux

Afin d'offrir aux clients encore plus d'options pour répondre à leurs besoins d'investissement, Tangerine a récemment lancé les Portefeuilles FNB mondiaux. Les nouveaux Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine regroupent une sélection de fonds négociés en bourse (FNB) dans un fonds commun de placement. Ils combinent les avantages passifs des fonds communs de placement et le coût réduit des FNB. Un investisseur débutant ou plus expérimenté qui souhaite élargir son portefeuille peut faire l'expérience d'un moyen simple et pratique d'investir, avec des caractéristiques comme :

Frais de gestion peu élevés : nos frais peu élevés font en sorte que votre argent travaille plus fort pour vous1.

Investissements automatisés : les caractéristiques simplifiées de Tangerine comprennent les cotisations automatiques, le rééquilibrage automatique et le réinvestissement de dividendes.

Portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale : chaque portefeuille investit dans des actions ou obligations de plus de 45 pays à travers le monde, ce qui vous offre de nombreuses occasions de croissance.

Conçus pour répondre à vos besoins : les objectifs de placement de chacun sont différents, et Tangerine vous aidera à choisir la bonne option de placement qui répond à vos besoins.

Commencez par aussi peu que 25 $ : il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer à investir. Vous pouvez commencer avec aussi peu que 25 $. Les petits montants s'accumulent au fil du temps.

Il vous faudra 10 minutes ou moins : il ne vous faudra que de 5 à 10 minutes pour vous lancer grâce à nos étapes de configuration simples. Vous avez l'option de choisir entre un RÉR, un CELI, un FRR ou un compte non enregistré.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine ici et commencer à investir ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Fonds d'investissement Tangerine, veuillez consulter le site tangerine.ca/investissements.

À propos de FundGrade A+®

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds­ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Les cotes de FundGrade peuvent changer chaque mois.

Pour la période terminée le 31 décembre 2020, les rendements du fonds primé se présentent comme suit :

Portefeuille Tangerine - revenu équilibré 8,48 % (1 an), 5,74 % (3 ans), 4,97 % (5 ans), 5,34 % (10 ans).

Le fonds primé pour 2020 est :



Nom du fonds Catégorie CCNFI Nombre de fonds Date de calcul FundGrade*







Portefeuille Tangerine - revenu équilibré Revenu fixe et équilibré canadien 365 31 janvier 2011 * La date de fin du calcul de FundGrade est le 31 décembre 2020.

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts en ouvrant un compte de fonds d'investissement chez Fonds d'investissement Tangerine ltée. Ces entités sont des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Fonds d'investissement Tangerine ltée est le principal distributeur des Fonds d'investissement Tangerine.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courant sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CELI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Pour plus de renseignements, visitez le site tangerine.ca .

1 Les dépenses liées au portefeuille sont composées des frais de gestion, des frais d'exploitation, des coûts de transaction et des frais d'administration fixes. Les frais de gestion annuels s'élèvent à 0,50 % de la valeur du portefeuille. Les frais d'administration fixes annuels s'élèvent à 0,15 % de la valeur du portefeuille. Comme ce portefeuille est nouveau, ses frais d'exploitation et ses coûts de transaction ne sont pas encore disponibles.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

