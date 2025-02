Fonds d'investissement Tangerine remporte trois prix pour les fonds communs de placement lors de la remise des Trophées FundGrade A+® 2024

TORONTO, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Fonds d'investissement Tangerine remporte 3 Trophées FundGrade A+® pour ses portefeuilles d'investissement socialement responsables. Ces prix sont décernés par Fundata Canada Inc. aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui ont affiché un rendement constant, exceptionnel et ajusté au risque tout au long de l'année.

Les Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine sont conçus pour prendre en compte à la fois le potentiel de rendement financier et l'impact sur les questions environnementales, éthiques et sociales.

« Nous sommes fières d'offrir des options de placement simples avec des rendements qui ont fait leurs preuves, et nous sommes très heureux que Fundata Canada Inc. reconnaisse nos portefeuilles ISR », a souligné Mike Allen, Chef des investissements à Investissements Tangerine. « Nous continuerons d'offrir à nos clients des façons d'investir différentes en concevant des portefeuilles qui correspondent à leurs valeurs et qui répondent à leurs besoins de croissance. »

Les Fonds d'investissement Tangerine primés pour 2024 sont :

Nom du fonds Catégorie CIFSC Nombre de fonds dans cette catégorie Date de début FundGrade Date de calcul FundGrade Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine Équilibrés mondiaux d'actions 187 31-12-2022 31-12-2024 Portefeuille ISR équilibré Tangerine Équilibrés mondiaux neutres 224 31-12-2022 31-12-2024 Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine Actions mondiales 306 31-12-2022 31-12-2024

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et sont offerts en ouvrant un compte de fonds d'investissement chez Fonds d'investissement Tangerine ltée., le principal distributeur des Fonds d'investissement Tangerine.

Fonds d'investissement Tangerine Limitée aide les Canadiens à épargner et à investir en ligne depuis plus de 10 ans avec des options de portefeuille qui sont simples, flexibles et facilement accessibles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur tangerine.ca/fr/particuliers/investissements ou parlez à un conseiller certifié au 1-877-464-5678, disponible du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h (HE).

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. Le commandité de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C.) et Fonds d'investissement Tangerine Limitée sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.

Les fonds d'investissement Tangerine regroupent les fonds suivants :

Portefeuilles principaux Tangerine

Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine

Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine

Fonds du marché monétaire Tangerine

Pour obtenir les données de rendement standard des fonds énumérés ci-dessus, visitez le site : tangerine.ca/fr/particuliers/investissements/rendement

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l'unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement.

Les renseignements fournis n'ont pas pour but de donner des conseils en matière d'investissement. Les investisseurs doivent consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils précis en matière d'investissement et/ou de fiscalité adaptés à leurs besoins lorsqu'ils envisagent de réaliser une stratégie d'investissement, et ce, afin de s'assurer que les circonstances individuelles sont correctement examinées et que les mesures sont prises sur la base des derniers renseignements disponibles.

Le rendement du Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 23,54 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 9,82 % depuis la création (janvier 2022)

Le rendement du Portefeuille ISR équilibré Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 19,03 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 7,71 % depuis la création (janvier 2022)

Le rendement du Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 30,43 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 13,19 % depuis la création (janvier 2022).

À propos des Trophées FundGrade A+MC

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit le trophée FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Les notes de FundGrade sont sujettes à des changements tous les mois.

SOURCE Tangerine

Relations avec les médias : Lindsay Taylor - Banque Tangerine, [email protected]