LES COMPTES-CHÈQUES SANS FRAIS RENCONTRENT L'ENREGISTREMENT SANS FRAIS. LA BANQUE TANGERINE AIDE LES CANADIENS À ÉCONOMISER SUR LES FRAIS BANCAIRES - ET ELLE NE S'ARRÊTE PAS LÀ!

Cette offre de Tangerine arrive à un moment où les Canadiens sont de plus en plus frustrés par les nouveaux frais et le sentiment qu'ils paient davantage à de nombreux endroits.

« Nous croyons fermement aux comptes-chèques sans frais mensuels, et Tangerine a toujours cherché des moyens d'aider ses clients à économiser leur argent durement gagné », a déclaré Natalie Jones, directrice du marketing, Tangerine. « Cette offre reflète notre engagement à éliminer les obstacles pour nos clients et à remettre plus d'argent dans leurs poches - il s'agit d'une autre façon simple d'économiser avec Tangerine. »

En tant que l'une des principales banques numériques au Canada, Tangerine est reconnue depuis longtemps pour ses services bancaires courants simples. Depuis son entrée en scène il y a plus de deux décennies, aider les Canadiens à payer moins de frais est en quelque sorte l'affaire de Tangerine. Les comptes-chèques Tangerine n'offrent aucuns frais mensuels sans solde minimal, des virements InteracMD gratuits et un accès gratuit à plus de 3 500 guichets automatiques de la Banque Scotia à l'échelle nationale. En 2024, Tangerine a été nommée au premier rang de la catégorie Satisfaction de la clientèle des Services bancaires personnels pour la 13e année consécutive parmi les banques de taille moyenne par J.D. Power**. Cette série de victoires de longue date est attribuable à la volonté constante de la Banque d'offrir une expérience bancaire quotidienne simple et pratique à ses clients.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque sans succursales, une banque fière de fournir des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens et aux Canadiennes. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est la principale banque numérique au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais justes et un service à la clientèle primé. La Banque Tangerine est la marque la plus récompensée pour la satisfaction de la clientèle des banques de détail parmi les banques de taille moyenne - J.D. Power**. Comptant plus de 1 200 employés au Canada, la Banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son appli bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Détails ici.

* L'offre Sans frais d'enregistrement de Tangerine (l'« offre ») n'est disponible qu'à partir du 3 janvier 2025 et s'adresse aux 7 500 premiers clients de Tangerine qui effectuent un achat d'au moins 39,55 $ CA auprès d'une compagnie aérienne en utilisant leur carte de crédit Tangerine ou leur Carte de débit Visa Tangerine (« clients admissibles »). Un rabais de 40 $ (le « rabais ») sera versé dans le Compte-chèques Tangerine ou sur la carte de crédit Tangerine du client admissible dans les 60 jours suivant l'achat et sa publication au compte.

L'offre ne peut pas être combinée avec d'autres offres de compte-chèques ou de carte de crédit et est limitée à un (1) rabais par client admissible. En acceptant cette offre, vous acceptez les modalités de cette offre. Les modalités complètes de l'offre, y compris la définition des termes utilisés ci-dessus, sont disponibles ici : tangerine/ca/fr/offres/notrevoyage. L'offre peut être modifiée, prolongée ou annulée sans préavis.

** Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études de satisfaction des services bancaires de détail de J.D. Power Canada de 2006 à 2024. Consultez le site jdpower.com/awards pour plus d'informations.

