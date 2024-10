Le 13 est notre nouveau chiffre chanceux : La Banque Tangerine est No 1 en matière de satisfaction de la clientèle pour la 13e année consécutive

La Banque Tangerine est une fois de plus la chef de file des banques de taille moyenne selon l'étude de 2024 sur la satisfaction des banques de détail canadiennes de J.D. Power.

TORONTO, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Pour la treizième année consécutive, Tangerine s'est classée au premier rang de l'étude 2024 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes*. En 2024, Tangerine a élargi son avance parmi les banques de taille moyenne en termes de satisfaction globale des clients et a réalisé des gains supplémentaires en termes de confiance de la clientèle et de performance des canaux numériques.

Cette victoire consolide la position de Tangerine en tant que banque de confiance et numéro un en matière de satisfaction de la clientèle des services bancaires aux particuliers parmi les banques de taille moyenne. Cela témoigne de l'attention constante de la Banque à offrir à ses clients une expérience bancaire simple et pratique au quotidien.

« Nous sommes fiers d'avoir remporté le 13e prix, et nous devons encore une fois remercier nos clients », a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de la Banque Tangerine. Tout comme les 12 dernières années, cette reconnaissance nous encourage à poursuivre nos efforts et à continuer à faire ce que nous faisons le mieux : placer nos clients au cœur de tout ce que nous faisons dans l'une des principales banques numériques du Canada.

Tangerine est la seule banque à avoir remporté ce prix pendant 13 années consécutives. Cette victoire sans précédent peut être attribuée à la première place de Tangerine dans cinq des sept critères de l'étude, y compris :

Niveau de confiance

Canaux numériques

Offrir des comptes qui répondent à mes besoins

Me permettre d'effectuer des opérations bancaires comme je le souhaite et quand je le souhaite

Contribuer à me faire économiser du temps ou de l'argent

L'étude sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power porte sur les réponses de 14 460 clients de banques de détail au Canada au sujet de la banque admissible qu'ils considèrent comme leur principale institution financière. L'étude a été réalisée en deux étapes en 2024.

* Pour obtenir plus d'informations sur cette étude, cliquez ici.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne de premier plan qui fournit des services bancaires courants et simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de plus de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. La Banque Tangerine offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais justes et un service à la clientèle primé. La Banque Tangerine est la banque de taille moyenne la plus récompensée par l'étude J.D. Power sur la satisfaction des services bancaires de détail au Canada en 2024**. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courants sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise d'Initiative Tangerine, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 200 employés au Canada, la Banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son appli bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses. Pionnière de l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 55 ans des renseignements pertinents sur les interactions des clients avec les marques et les produits. Les chefs de file mondiaux des grandes industries comptent sur J.D. Power pour orienter leurs stratégies de services à la clientèle.

J.D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les services offerts par l'entreprise, visitez JDPower.com/business .

** Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études de satisfaction des services bancaires de détail de J.D. Power Canada de 2006 à 2024. Consultez le site jdpower.com/awards pour plus d'informations.

