MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Alors que les Glorieux rallument la flamme des séries éliminatoires, EMD-Batimo et le 1111 Atwater s'unissent à une figure légendaire du hockey : Guy Carbonneau, dernier capitaine à avoir soulevé la Coupe Stanley avec les Canadiens en 1993. « J'ai eu l'honneur de porter le "C" sur mon cœur. J'ai connu la pression, mais surtout la passion de Montréal. Aujourd'hui, c'est à votre tour! » - Guy Carbonneau

Voici le lien vers la vidéo avec la narration de Guy Carbonneau : https://youtu.be/lrT7W172ywA

Situé à un coin de rue du mythique Forum, le 1111 Atwater devient un phare de fierté montréalaise. Depuis ses hauteurs, les couleurs du Tricolore brillent, comme un clin d'œil aux fantômes du passé et aux valeurs partagées : esprit d'équipe, dépassement de soi et passion. Soir après soir, les lumières du 1111 Atwater s'illumineront en bleu blanc rouge, témoignant d'un soutien inébranlable pour cette équipe prête à écrire une nouvelle page d'histoire. « En tant que fervent amateur de hockey, soutenir le Tricolore à notre façon, c'est aussi affirmer notre attachement à la culture et à l'histoire de Montréal. Le 1111 Atwater incarne cet engagement, en contribuant à l'héritage montréalais à travers un projet d'exception », souligne Francis Charron, président du Groupe EMD-Batimo.

À propos

Depuis 1994, EMD-Batimo est l'un des chefs de file dans le domaine de la construction et de l'immobilier au Québec, spécialisé dans les complexes multirésidentiels (conventionnels et 55 ans +), les résidences pour retraités et les logements sociaux et abordables. Avec plus de 10 000 unités d'habitation construites ou en développement, l'entreprise mise sur une approche humaine et durable.

Projet de prestige au centre-ville de Montréal, le 1111 Atwater propose une architecture d'exception et l'exclusivité de la vie au sommet. Réalisé par EMD-Batimo et récipiendaire de nombreux prix internationaux, Il se distingue par une vue imprenable sur la ville, un design raffiné, des espaces communs somptueux et un emplacement emblématique.

