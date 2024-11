La construction de ces deux projets résidentiels dédiés aux 55 ans + représente un investissement total de 146 millions de dollars

BOISBRIAND, QC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - C'est hier qu'ont eu lieu les pelletées de terre officielles de deux nouveaux projets immobiliers signés EMD-Batimo. Sous la bannière Lib, qui est en pleine expansion au Québec et en Ontario, ces complexes résidentiels locatifs dédiés aux personnes de 55 ans et plus seront érigés à Pointe-Claire et Mont-Saint-Hilaire. La livraison de ces deux projets d'envergure est prévue au printemps 2026.

Situé au 325, boulevard Hymus, à Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal, le Lib Hymus proposera une expérience résidentielle sans pareille en conjuguant le dynamisme de la vie citadine avec la quiétude d'un environnement verdoyant. Répartis sur 10 étages, les 205 condos locatifs (allant du 3½ au 5½) privilégieront le confort, l'élégance et des matériaux de grande qualité, et ce, à proximité des transports en commun et de tous les services.

De son côté, le Lib Mont-Saint-Hilaire sera construit au pied de la montagne du même nom, au 505, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, en Montérégie. Doté d'unités offrant une vue imprenable sur le mont Saint-Hilaire, ce complexe comptera 132 condos locatifs, du 3½ au 5½, répartis sur 4 étages. Unique en son genre tout en offrant un accès facile aux commerces, son attrait résidera principalement dans la tranquillité qu'offriront les nombreux espaces verts environnants.

Des séances d'information sont prévues durant l'hiver, suivies de l'ouverture des bureaux de location au printemps 2025. Dès maintenant, il est possible de s'inscrire à la liste VIP sur le site web lelib.ca afin de recevoir toutes les communications en primeur et de bénéficier de tarifs de pré-lancement exclusifs.

Un concept novateur répondant aux attentes des retraités et semi-retraités actifs

Destiné à une clientèle composée de jeunes retraités ou semi-retraités, le concept Lib a été imaginé pour répondre aux besoins spécifiques des personnes actives de 55 ans et plus qui désirent vendre leur maison mais qui ne sont pas encore prêtes à s'établir dans une résidence pour aînés. Tout en garantissant la tranquillité d'esprit et la sécurité à ses résidents, le Lib favorise un mode de vie actif et social grâce à ses nombreux espaces communs polyvalents et rassembleurs, qui peuvent varier selon les projets : grand salon convivial, salles d'entraînement et de billard, cuisine communautaire pour les repas familiaux ou entre amis, piscine, cour intérieure, terrasse avec BBQ et plus encore. Élégante, moderne et lumineuse, chaque unité du Lib Hymus et du Lib Mont-Saint-Hilaire comprendra cinq appareils électroménagers, l'électricité, l'eau chaude, la climatisation, le câble et internet à haute vitesse.

Développement écoresponsable et retombées économiques

Plusieurs mesures ont été prises dans le but de respecter les normes environnementales régissant la construction de nouveaux édifices. Parmi celles-ci, mentionnons un positionnement des sites en fonction de l'ensoleillement afin de profiter au maximum de la lumière naturelle ainsi que la création de cours intérieures et l'ajout de végétaux autour des immeubles pour minimiser les îlots de chaleur. Le choix des emplacements, près des commerces et des services, a également été mûrement réfléchi afin de privilégier les déplacements piétonniers plutôt que l'utilisation de la voiture. Qualité de l'air optimale, éclairage adapté, matériaux durables et économie d'énergie : chaque détail a été pensé pour créer des espaces de vie harmonieux et respectueux de l'environnement.

Estimés à 146 millions de dollars, ces deux projets permettront la création de plus de 200 emplois durant les travaux de construction qui se dérouleront sur une période de 20 mois. Une fois terminés, ces complexes locatifs généreront des centaines de milliers de dollars de retombées annuelles pour les villes de Pointe-Claire et de Mont-Saint-Hilaire. Notons que la bannière Lib compte déjà un complexe en activité, le Lib Aylmer à Gatineau. Un 4e complexe s'ajoutera, le Lib Kanata en Ontario dont l'ouverture est prévue pour 2027. L'entreprise a précédemment réalisé deux complexes Lib à Boisbriand et Pointe-Claire. Ces expériences ont permis d'affiner et d'optimiser le concept Lib, renforçant son attrait et sa pertinence.

« Nous sommes très fiers d'annoncer la mise en chantier de ces deux nouveaux projets résidentiels regroupés sous la bannière Lib. Bien plus que de simples condos locatifs, ces complexes permettront à leurs résidents de profiter pleinement de la vie en toute liberté, tout en reflétant leur réalité et leurs envies. Ceux-ci pourront également s'épanouir dans un environnement incomparable, à proximité des services et des loisirs. Notre décision d'étendre la bannière Lib dans plusieurs marchés s'inscrit dans le cadre de notre vision stratégique. Grâce à notre intégration verticale, qui combine les rôles de développeur, de constructeur et d'opérateur, nous pouvons offrir un produit de haute qualité en contrôlant chacune des étapes du projet et, surtout, répondre aux aspirations les plus élevées de nos clients », a déclaré Francis Charron, président du Groupe EMD-Batimo.

À propos d'EMD-Batimo

Depuis 1994, EMD-Batimo est l'un des chefs de file dans le domaine de la construction et de l'immobilier au Québec, spécialisé dans les complexes multirésidentiels (conventionnels et 55 ans +), les résidences pour retraités et les logements sociaux et abordables. À l'écoute de sa clientèle, le groupe lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. Avec plus de 10 000 unités d'habitation construites ou en développement, l'entreprise se distingue par son intégration verticale, l'utilisation de l'IA et son engagement envers des pratiques ESG responsables.

