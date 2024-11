Un engagement renouvelé envers les solutions de logement diversifiées, l'innovation technologique et les pratiques durables

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe EMD-Batimo, l'un des leaders dans le domaine de la construction et de l'immobilier au Québec, est fier de célébrer son 30e anniversaire cette année. Fondée en 1994 par Marc Dubuc, et rejoint dès les premières années par Francis Charron, l'entreprise a su se démarquer par son approche intégrée et innovante, avec un portfolio de plus de 60 projets résidentiels, totalisant aujourd'hui plus de 3,2 milliards de dollars en valeur immobilière. Cette année, EMD-Batimo a franchi le cap des 10 000 unités d'habitation construites ou en voie de l'être, comprenant des complexes multirésidentiels, des résidences pour retraités, ainsi que des logements sociaux et abordables.

« En tant qu'entreprise, nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru au cours des 30 dernières années. Notre réussite repose sur notre capacité à anticiper les besoins du marché, à innover constamment et à bâtir des relations solides avec nos partenaires et clients. Nous sommes plus que jamais engagés à développer des solutions de logement de haute qualité, tout en intégrant des pratiques durables qui répondent aux défis de demain », a déclaré Francis Charron, président du Groupe EMD-Batimo. « Nous sommes impatients de poursuivre notre croissance et de contribuer à la création de logements durables et abordables. La demande est immense, avec un déficit au Québec de 860 000 unités d'habitation à construire d'ici 2030, et nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan dans la réponse à ce besoin crucial », a ajouté ce dernier.

L'intégration verticale de l'entreprise, qui combine les rôles de développeur, constructeur et opérateur, lui confère un contrôle complet sur ses projets, tout en optimisant les rendements et en minimisant les risques. Cette approche permet à EMD-Batimo de répondre précisément aux besoins de ses clients en créant des milieux de vie uniques, adaptés aux populations qu'elle dessert, tout en assurant ainsi des standards de qualité exceptionnels à chaque étape.

Des partenariats stratégiques qui viennent consolider une expertise reconnue

Au fil des ans, EMD-Batimo a su s'entourer de partenaires financiers et institutionnels ayant une profonde connaissance de l'industrie, ce qui lui a permis de concrétiser des projets d'envergure. Ces partenariats lui ont permis de renforcer sa position de leader et d'explorer de nouveaux horizons. Cette année marque d'ailleurs le 10e anniversaire du partenariat avec Chartwell. Ensemble, les deux organisations ont réalisé 15 projets totalisant 4 025 unités, pour une valeur marchande de 1,1 milliard de dollars.

Une croissance guidée par l'innovation et la durabilité

EMD-Batimo s'est imposé comme un pionnier grâce à son approche axée sur les données (data-driven) permettant de faire des analyses prédictives de marché approfondies et d'intégrer les technologies d'intelligence artificielle dans ses processus décisionnels. Cette stratégie permet à l'entreprise d'optimiser chaque étape, de la conception à l'exploitation, tout en minimisant les risques et en maximisant les rendements.

« L'intégration de l'IA dans la construction nous permet de prendre des décisions plus éclairées, basées sur des données concrètes. En optimisant la conception, en réalisant des simulations énergétiques et en facilitant l'analyse des projets, l'IA améliore notre efficacité, tout en enrichissant le travail humain » mentionne Marc Dubuc, président de EMD Construction.

Un engagement envers les principes ESG

EMD-Batimo s'engage à respecter les normes en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). En adoptant des pratiques durables, l'entreprise s'efforce de réduire son empreinte carbone et d'améliorer l'efficacité énergétique de ses projets, contribuant ainsi à la création de communautés plus résilientes et inclusives.

Perspectives d'avenir

Au cours des dix prochaines années, l'entreprise prévoit de continuer son expansion, notamment en Ontario, avec l'ambition de déployer 2 000 nouvelles unités de logement annuellement. Elle s'appuie sur son approche data-driven pour relever les défis du secteur et répondre aux besoins urgents de logement au Canada. Il y a 20 ans, EMD-Batimo a développé un concept clés en main pour construire une cinquantaine de garderies, respectant budgets et délais. Aujourd'hui, cette même approche est appliquée à la construction de logements abordables, répondant à un besoin essentiel.

À propos du Groupe EMD-Batimo

Depuis 1994, EMD-Batimo est l'un des chefs de file dans le domaine de la construction et de l'immobilier au Québec, spécialisé dans les complexes multirésidentiels (conventionnels et 55 ans +), les résidences pour retraités et les logements sociaux et abordables. À l'écoute de sa clientèle, le groupe lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. Avec plus de 10 000 unités d'habitation construites ou en développement, l'entreprise se distingue par son intégration verticale, l'utilisation de l'IA et son engagement envers des pratiques ESG responsables.

