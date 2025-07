Un concept résidentiel inspirant axé sur le bien-être, la liberté et la qualité de vie des 55 ans +

VAUDREUIL-DORION, QC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - La pelletée de terre officielle du tout nouveau complexe résidentiel Lib Vaudreuil-Dorion, un projet signé EMD-Batimo, a eu lieu le 8 juillet dernier. Fidèle à la vision de la bannière Lib, en pleine expansion au Québec et en Ontario, ce septième complexe est destiné aux personnes de 55 ans et plus, jeunes retraités et semi-retraités qui souhaitent vendre leur maison, mais qui ne sont pas prêts à s'installer dans une résidence pour aînés.

La pelletée de terre officielle du tout nouveau complexe résidentiel Lib Vaudreuil-Dorion, un projet signé EMD-Batimo, a eu lieu le 8 juillet, en présence de : (de gauche à droite) Alexandre Galarneau-Micone, vice-président, investissements et développement, Chartwell, Marie-France Lemay, vice-présidente, opérations et ventes, Chartwell, Marc Dubuc, président EMD Construction, Guy Pilon, maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, Francis Charron, président, Groupe EMD-Batimo, Jocelyn Dufort, directeur principal, Crédit immobilier, La Caisse, Ginette Pépin, directrice principale, Crédit immobilier, La Caisse. Crédit photo : Louis-Étienne Doré (Groupe CNW/EMD-Batimo)

L'immeuble de 14 étages, situé au 1435, rue Émile-Bouchard, comptera 187 condos locatifs allant du 3 ½ au 5 ½, offerts en formule de loyer tout inclus. Chaque appartement sera spacieux, lumineux et élégant et comprendra cinq électroménagers, l'électricité, l'eau chaude, la climatisation, le câble ainsi qu'un accès à Internet haute vitesse. Le Lib Vaudreuil-Dorion proposera également une vaste gamme d'espaces communs favorisant une vie sociale et active : salon panoramique, espace culinaire, salle d'entraînement, piscine, cour extérieure avec barbecues, salle de billard et bien plus encore. L'ouverture du complexe est prévue à l'automne 2026.

« Ce projet reflète pleinement notre vision de créer des milieux de vie stimulants et durables pour les 55 ans +. Grâce à notre modèle intégré -- dans lequel nous exerçons le rôle de développeur, constructeur et gestionnaire -- nous avons la capacité de concrétiser des projets de qualité supérieure, tout en gardant le contrôle sur chaque étape. L'implication de partenaires comme Chartwell et La Caisse témoigne de notre ambition de bâtir des milieux de vie à la hauteur des attentes de nos clients », déclare Francis Charron, président du Groupe EMD-Batimo.

Chartwell et EMD-Batimo : un partenariat qui prend de l'ampleur à Vaudreuil-Dorion

Adjacente au nouveau Lib Vaudreuil-Dorion, la phase 2 de la résidence Chartwell Le Prescott verra le jour en 2026. Réalisé en collaboration avec EMD-Batimo, responsable de sa conception et de sa construction, ce bâtiment de 12 étages ajoutera 247 appartements, dont 24 studios de soins pour personnes en perte d'autonomie, un salon panoramique et des aires extérieures bonifiées. À terme, la résidence totalisera plus de 600 unités, incluant un immeuble de copropriétés déjà existant. Partenaires depuis plus de 10 ans, Chartwell et EMD-Batimo unissent encore une fois leurs expertises pour offrir des milieux de vie évolutifs et bien pensés pour les aînés.

Lib Vaudreuil-Dorion : une construction responsable aux retombées concrètes

Le projet Lib Vaudreuil-Dorion représente un investissement total de 76 M$. Il permettra la création de plus de 100 emplois à son apogée et générera des centaines de milliers de dollars de retombées annuelles pour la municipalité de Vaudreuil-Dorion. Les travaux, répartis sur 22 mois, prévoient la fin de l'excavation dès juillet, suivie de la mise en place des premières dalles de béton. Le bureau de location ouvrira ses portes à l'automne 2025. Dès maintenant, il est possible de s'inscrire à la liste VIP sur le site lelib.ca afin de recevoir les communications en primeur et accéder aux offres de prélancement exclusives.

« L'arrivée du complexe Lib bonifie l'offre résidentielle déjà dynamique de Vaudreuil-Dorion, en proposant un milieu de vie moderne, bien pensé et parfaitement situé. À distance de marche des commerces, des services essentiels, de l'édifice de la Croisée -- qui abrite plusieurs organismes communautaires --, du Centre multisports André-Chagnon et du pôle municipal -- qui réunit notamment la bibliothèque et la place publique --, ce projet contribue à créer une ville à échelle humaine, où nos citoyens de 55 ans et plus peuvent pleinement profiter de leur quartier. Je remercie les partenaires du projet d'avoir choisi Vaudreuil-Dorion pour implanter ce nouveau complexe inspirant », affirme Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion.

Une réponse à l'évolution des besoins en habitation

Selon les données de Statistique Canada (recensement 2021), ajustées aux prévisions de marché 2024, 30,7 % de la population de Vaudreuil-Dorion et des environs est âgée de 65 ans et plus. Le projet a été conçu pour répondre à cette réalité démographique et à la demande croissante de logements adaptés à une clientèle active. Situé au cœur d'un quartier vibrant, le complexe offrira un accès direct à une vaste gamme de commodités et de services : commerces, restaurants, espaces communautaires, parcs, installations sportives, attraits culturels, gares, CLSC, pharmacies, épiceries, centres commerciaux ainsi que le futur hôpital Vaudreuil-Soulanges.

À propos d'EMD-Batimo

Depuis 1994, EMD-Batimo est l'un des chefs de file dans le domaine de la construction et de l'immobilier au Québec, spécialisé dans les complexes multirésidentiels (conventionnels et 55 ans +), les résidences pour retraités et les logements sociaux et abordables. À l'écoute de sa clientèle, le groupe lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. Avec plus de 10 000 unités d'habitation construites ou en développement, l'entreprise se distingue par son intégration verticale, l'utilisation de l'IA et son engagement envers des pratiques ESG responsables.

