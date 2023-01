Le moteur à essence le plus puissant jamais développé par Mazda

RICHMOND HILL, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Le 31 janvier, Mazda Canada Inc. dévoilera le tout premier Mazda CX-90 2024. Le CX-90 sera offert avec le très attendu tout nouveau moteur à six cylindres en ligne de 3,3 L e-Skyactiv Turbo, puissant et réactif.

Un tout nouveau moteur six cylindres en ligne turbo dans le Mazda CX-90 2024 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Ce moteur à six cylindres en ligne turbo de 3,3 litres aura la puissance et le couple les plus élevés développés par Mazda pour un moteur à essence produit en série, avec 340 ch et un couple de 369 lb-pi lorsqu'il est alimenté au carburant de qualité supérieure recommandé. Il offre au CX-90 une expérience de conduite séduisante avec une note d'échappement gratifiante, ainsi qu'un système hybride doux pour une efficacité sans compromis sur les performances.

Ce moteur à six cylindres en ligne turbocompressé est conçu spécialement pour la grande plateforme de Mazda, le tout nouveau système de traction intégrale transmis au train arrière, soutenant une expérience axée sur la performance. De plus, le contrôle cinématique de la posture, d'abord introduit avec le cabriolet MX-5, est de série sur tous les modèles de CX-90 et aidera à amener la dynamique de conduite emblématique de Mazda au VUS multisegment à trois rangées de sièges.

Pour en savoir plus : https://www.mazda.ca/fr/vehicules/cx-90

