RICHMOND HILL, ON, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Mazda Canada est heureuse d'annoncer qu'Amy Fleming, directrice principale et chef de l'exploitation, et Bryan Leaitch, directeur de la stratégie d'exploitation des ventes, ont tous deux obtenu une place sur la liste 2025 Canadians to Watch (Canadiens à surveiller) de Automotive News Canada's. Cet honneur met en lumière les leaders émergents qui stimulent l'innovation, façonnent l'avenir de l'industrie automobile et ont un impact significatif au sein de leurs organisations.

Amy et Bryan travaillent chez Mazda Canada depuis 19 ans et 14 ans, respectivement. Au fils de ces années, tous deux ont occupé de multiples postes de direction dans des domaines clés de l'entreprise. Le mois dernier, il a été annoncé qu'Amy Fleming occupera le poste de présidente et chef de la direction de Mazda Canada à compter du 1er octobre 2025, succédant à David Klan qui prendra sa retraite à cette date. Sa place sur cette liste renforce la confiance de l'organisation en son leadership éprouvé et son orientation stratégique claire.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir non pas un, mais deux dirigeants de Mazda Canada reconnus sur la liste de cette année, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. Amy et Bryan apportent des changements significatifs grâce à leur leadership visionnaire, à leur pensée novatrice et à leurs vastes connaissances de l'industrie, le tout fondé sur une philosophie axée sur les personnes qui inspire les équipes et renforce notre culture. Leur capacité incontestable à produire des résultats, à composer avec le changement et à façonner la stratégie leur donne une compréhension approfondie de l'organisation et de ses priorités en évolution. Cette reconnaissance est un reflet bien mérité de leurs réalisations à ce jour, et je suis convaincu que leur impact continuera de croître, tant au sein de Mazda Canada que dans l'ensemble de l'industrie. »

