RICHMOND HILL, ON, le 1er août 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré aujourd'hui ses ventes du mois de juillet, totalisant 7 966 unités, ce qui représente une augmentation de 14,5 % par rapport à juillet 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 47 747 unités, ce qui constitue une hausse de 19,5 % par rapport à la même période en 2024.

FAITS SAILLANTS DE JUILLET 2025 :

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 126,7 % par rapport à juillet 2024.

Les ventes du CX-30 ont bondi de 18,2 % sur 12 mois, établissant un nouveau record pour les ventes de juillet.

Les ventes de CX-70 et de CX-90 ont toutes deux affiché de solides résultats, augmentant la présence de Mazda dans le segment des VUS intermédiaires avec les meilleurs résultats jamais enregistrés en juillet, soit une augmentation de 17,0 % et de 8,4 %, respectivement.

Le MX-5 poursuit sur sa lancée estivale, dépassant de 101,9 % les ventes de l'an dernier en juillet, ce qui représente les meilleures ventes de juillet en 18 ans.



Juillet Juillet Sur 12

mois Depuis le

début de

l'année Depuis le

début de

l'année Sur 12

mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 1 791 790 126,7 % 7 916 5 903 34,1 % MX-5 210 104 101,9 % 801 810 -1,1 % Voitures de tourisme 2 001 894 123,8 % 8 717 6 713 29,9 % CX-30 1 623 1 373 18,2 % 9 503 8 741 8,7 % CX-5 2 259 2 422 -6,7 % 14 617 13 402 9,1 % CX-50 662 994 -33,4 % 6 920 5 723 20,9 % CX-70 584 499 17,0 % 3 150 1 428 120,6 % CX-9 0 0 - 0 29 -100,0 % CX-90 837 772 8,4 % 4 830 3 668 31,7 % MX-30 0 6 -100,0 % 10 261 -96,2 % Camions légers 5 965 6 066 -1,7 % 39 030 33 252 17,4 % MAZDA - TOTAL 7 966 6 960 14,5 % 47 747 39 965 19,5 %

Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

