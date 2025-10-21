Le programme Les Recrues RONA prend de l'ampleur pour sa deuxième année avec la commandite de 150 équipes

RONA renouvelle son partenariat avec les Canadiens de Montréal et bonifie celui avec les Oilers d'Edmonton

BOUCHERVILLE, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Après une saison 2024-2025 mémorable, RONA inc. réaffirme haut et fort son soutien au sport national des Canadien(ne)s. L'entreprise annonce le retour de son programme de commandite Les Recrues RONA ainsi que le renouvellement de ses partenariats avec deux équipes phares de la LNH. En plus de poursuivre son rôle de partenaire majeur des Canadiens de Montréal et de coprésentateur officiel des matchs sur RDS, RONA est fière de bonifier son partenariat avec les Oilers d'Edmonton, à la suite d'une saison enlevante qui les a menés jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Cette saison, RONA présentera entre autres des soirées Bobblehead à Edmonton comme à Montréal. L'entreprise sera également le commanditaire officiel de la 2e période des matchs de l'équipe albertaine.

Les Recrues RONA (Groupe CNW/RONA inc.)

« Le hockey occupe une place unique dans le cœur des Canadiens et Canadiennes et nous sommes fiers de faire partie de cette histoire depuis plus de 30 ans. Que ce soit à l'échelle locale ou avec des équipes de haut niveau, RONA s'engage pour le sport et pour les familles, parce que nous croyons en l'importance de contribuer à créer des milieux de vie où chacun peut s'épanouir et vivre pleinement sa passion », affirme Catherine Laporte, cheffe de la direction numérique et marketing.

Les Recrues RONA : une deuxième saison qui prend de l'ampleur

Fort du succès de sa première édition, Les Recrues RONA, un programme de commandite destiné aux équipes de hockey mineurs dans lesquels jouent des enfants ou petits-enfants des employé(e)s de RONA, revient pour une deuxième saison et augmente sa portée pour appuyer 150 équipes à travers le Canada, soit près de deux fois plus que l'an dernier. Les équipes sélectionnées recevront une aide financière destinée, entre autres, à l'achat de matériel, à la réduction des frais d'inscription pour certaines activités et à la participation à des tournois. Chaque commandite représente une valeur d'environ 4 000 $.

« Le hockey est bien plus qu'un sport. C'est ce qui rassemble les communautés, crée des liens entre les générations et inspire la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans des initiatives qui encouragent la pratique sportive et aident les jeunes à aller au bout de leurs rêves », ajoute madame Laporte.

Rendez-vous ICI pour découvrir la liste des 150 équipes sélectionnées dans le cadre du programme Les Recrues RONA 2025-2026.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

Pour plus d'information: Relations Médias, RONA inc., 514-599-5900, poste 5271, 1-866-566-3342, [email protected]