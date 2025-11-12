Déployé dans près de 200 magasins RONA+ et RONA, ce nouveau partenariat permet à la clientèle de se procurer des produits essentiels aux prix affichés en magasin via DoorDash

BOUCHERVILLE, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant plus de 425 magasins corporatifs et affiliés, s'associe à DoorDash, une plateforme de commerce local de premier plan, pour offrir la livraison sur demande en aussi peu qu'une heure. Ce partenariat est déployé dans près de 200 magasins corporatifs RONA+ et RONA situés dans sept provinces et plus de 150 villes à travers le pays. RONA devient ainsi le premier détaillant en rénovation et en construction sur DoorDash au Canada.

RONA : LE PREMIER DÉTAILLANT EN RÉNOVATION ET EN CONSTRUCTION SUR DOORDASH AU CANADA (Groupe CNW/RONA inc.)

« Ce partenariat est né d'une volonté de mieux répondre aux attentes de la clientèle en matière de rapidité, ainsi que de notre engagement à rendre la rénovation plus accessible et à offrir une expérience client toujours plus fluide et connectée. En collaborant avec DoorDash, RONA propose une solution qui reflète les nouvelles habitudes des consommateurs et renforce son positionnement de chef de file dans son secteur d'activité », souligne Catherine Laporte, cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA.

« Nous sommes fiers d'accueillir RONA chez DoorDash en tant que premier détaillant en rénovation et en construction sur notre plateforme au Canada, » mentionne Kyra Huntington, cheffe de la stratégie et des opérations chez DoorDash Canada. « Cet important partenariat met en évidence les attentes de la clientèle en ce qui concerne la livraison sur demande, rapide et pratique, qui va au-delà de la restauration. Nous sommes ravis de pouvoir éviter à des clients un déplacement en panique au magasin lorsque le temps presse et qu'ils sont en plein projet de rénovation, et de pouvoir livrer un plus grand choix de produits saisonniers et d'articles ménagers directement à leur domicile. »

Les client(e)s pourront trouver RONA sur l'appli ou le site Web de DoorDash, puis magasiner parmi des milliers de produits par magasin, tels que des outils, des articles de quincaillerie, des produits de nettoyage, des articles de décor saisonnier et intérieur, des petits appareils électroménagers, et plus encore. Les articles commandés pourront être acheminés rapidement à leur domicile ou sur le chantier, dans la mesure où ils peuvent être livrés en toute sécurité par voiture. Les client(e)s membres de DashPass pourront également profiter de frais de livraison à 0 $ et de frais de service réduits sur les commandes RONA de 20 $ et plus effectuées sur DoorDash*.

Le partenariat entre RONA et DoorDash est particulièrement adapté aux besoins de dernière minute puisqu'il permet aux client(e)s de commander rapidement des produits oubliés sans avoir à se déplacer en magasin au milieu d'un projet. Dès aujourd'hui et jusqu'au 18 novembre, les client(e)s peuvent profiter d'un rabais de 30 % sur leur prochaine commande RONA de 50 $ et plus sur DoorDash (jusqu'à 20 $ de rabais) en utilisant le code promotionnel RONA50 à la caisse.**

*Les avantages DashPass s'appliquent uniquement aux commandes admissibles des commerçants DashPass qui rencontrent les exigences du sous-total indiqué, sans les frais et les taxes. Le sous-total requis sera indiqué sur DoorDash pour chacun des commerçants DashPass admissibles. Les frais supplémentaires (y compris les frais de service), les taxes et le pourboire continuent de s'appliquer. Voir les modalités de DashPass ici et les directives sur l'annulation de l'abonnement ici .

**L'offre est en vigueur jusqu'au 18/11/2025 sur les commandes passées auprès des magasins RONA et RONA+ participants. Ne s'applique qu'aux commandes dont le sous-total est de 50 $, sans compter les frais et les taxes. La valeur maximale du rabais est de 20 $. Le rabais s'applique uniquement au sous-total et ne s'applique pas aux frais, aux taxes ou au pourboire. Ne s'applique pas aux commandes pour emporter. Limite d'une offre par personne. Toutes les livraisons sont sujettes aux disponibilités. DoorDash se réserve le droit de modifier ou d'annuler cette offre en tout temps. Les frais, les taxes et le pourboire continuent de s'appliquer. Utilisez le code promotionnel RONA50 pour obtenir le rabais. Voir les modalités complètes à https://drd.sh/8ONpZP .

