BOUCHERVILLE, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de RONA inc., un chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant 425 magasins corporatifs et affiliés, annonce le retour, pour une 3e édition, de sa campagne Bien chez soi.

Du 1er septembre au 12 octobre 2025, le réseau RONA se mobilisera pour amasser des dons pour soutenir près de 150 organismes locaux qui viennent en aide aux victimes de violence conjugale, aux familles à faible revenu et aux personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale. La campagne se déroulera dans tous les magasins corporatifs RONA+ et RONA, dans certains centres de distribution ainsi que dans quelques magasins du réseau de marchands affiliés RONA.

« Nous souhaitons faire une différence dans la vie des communautés qui nous entourent, et c'est ce qui motive nos actions au quotidien à la Fondation RONA. Ce que j'aime particulièrement de notre campagne Bien chez soi est qu'elle a un impact local significatif car les organismes sélectionnés sont situés dans les régions où sont établis nos magasins et nos centres de distribution », indique Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.

Faire une différence pour les personnes dans le besoin

La Fondation RONA souhaite amasser 500 000 $ dans le cadre de cette campagne. « Cette année encore, on sent la motivation qui anime notre réseau, surtout que nos équipes en magasin choisissent elles-mêmes l'organisme pour lequel elles amassent des dons. Nous croyons tous, chez RONA comme à la Fondation RONA, que chaque personne doit avoir un milieu de vie adéquat qui répond à ses besoins. Les organismes que nous soutenons contribuent tous, à leur façon, à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes vulnérables », mentionne Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA.

La clientèle RONA sera invitée à faire un don pour soutenir la cause locale. Les personnes qui effectuent plutôt leurs achats en ligne pourront également faire un don de 2 $, 5 $ ou 10 $ sur le site rona.ca.

La liste des organismes soutenus dans chaque province et région est disponible sur la page web de la campagne Bien chez soi.

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA est un organisme de bienfaisance créé en 1998, dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA, consultez le https://www.ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautes.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

