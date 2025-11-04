Pour une 3ᵉ année consécutive, la campagne Bien chez soi vient en aide aux communautés canadiennes dans le besoin en contribuant à revitaliser leurs milieux de vie

BOUCHERVILLE, QC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de RONA inc., un chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle au Canada, est fière de dévoiler les résultats de sa campagne Bien chez soi, qui s'est déroulée du 1er septembre au 12 octobre 2025. Dans le cadre de cette troisième édition, l'entreprise a récolté plus de 530 000 $, qui seront remis à près de 150 organismes locaux venant en aide aux victimes de violence conjugale, aux familles à faible revenu, ainsi qu'aux personnes ayant des besoins particuliers ou faisant face à des enjeux de santé mentale.

La campagne s'est tenue dans l'ensemble des magasins corporatifs RONA+ et RONA, ainsi que dans plusieurs centres de distribution et magasins affiliés participants, mobilisant ainsi un vaste réseau et générant un impact concret dans de nombreuses communautés à travers le Canada. Les clients étaient invités à contribuer en faisant un don directement en magasin, et 100 % des fonds recueillis seront versés aux organismes choisis par les équipes locales.

« Nous tenons à remercier chaleureusement nos employé(e)s et nos clients pour leur générosité et leur engagement. Grâce à leur mobilisation et à leur esprit de solidarité, nous avons pu soutenir des centaines de familles et de personnes vulnérables en contribuant à revitaliser leurs milieux de vie ou à faciliter l'accès au logement. Leur contribution démontre une fois de plus l'importance de travailler ensemble pour créer un impact réel dans nos communautés », mentionne Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.

« Dans un contexte où la crise du logement s'intensifie d'année en année, la mission de la Fondation RONA n'a jamais été aussi essentielle. Avec cette initiative, nous réaffirmerons notre engagement envers les populations canadiennes et la création de milieux de vie sécuritaires et inclusifs pour tous. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette campagne », ajoute Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA.

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA est un organisme de bienfaisance créé en 1998, dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA, consultez le https://www.ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautes.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA exploite ou dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chaque personne est invitée à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web https://www.ronainc.ca/ .

