Lancement aujourd'hui d'un partenariat pluriannuel entre le programme Aéroplan d'Air Canada et la LCBO

Les membres Aéroplan accumulent des points sur les achats effectués dans les succursales de la LCBO

Obtenez des points-bonis en devenant membre Aéroplan et en effectuant des achats de 50 $ ou plus dans les succursales d'ici le 28 novembre 2021

MONTRÉAL, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Aéroplan, le plus important programme de fidélité des voyageurs au Canada, et la LCBO, l'un des plus grands acheteurs et détaillants de boissons alcoolisées du monde, ont le plaisir d'annoncer que les membres Aéroplan peuvent désormais accumuler des points en magasinant dans les succursales de la LCBO partout en Ontario.

À compter d'aujourd'hui, les membres Aéroplan obtiendront un point Aéroplan par tranche de 4 $ dépensés dans les succursales de la LCBO, en plus de points-bonis sur les offres promotionnelles. Pour accumuler des points Aéroplan dans les succursales de la LCBO, il suffit de présenter une carte de membre Aéroplan numérique ou physique au moment de payer.

Les points Aéroplan peuvent être échangés dans la eBoutique Aéroplan contre des voyages pour plus de 1 300 destinations dans le monde, ainsi que des séjours hôteliers, des locations de voitures, des marchandises et, bientôt, des cartes-cadeaux de la LCBO d'une valeur commençant à 10 $ pour seulement 1 000 points Aéroplan.

« C'est un jour formidable pour nos membres en Ontario, a affirmé Scott O'Leary, vice-président - Aéroplan, d'Air Canada. En collaboration avec la LCBO, nous sommes ravis d'offrir un nouveau monde de possibilités à nos membres. »

« Nous sommes heureux d'adopter Aéroplan comme moyen de proposer des offres avantageuses et personnalisées à nos clients et à nos fournisseurs, a déclaré Vanda Provato, chef de la direction du marketing et de la stratégie numérique à la LCBO. Le lancement de ce partenariat tombe à point étant donné que c'est la période des Fêtes et que de nombreux clients souhaitent trouver exactement ce qu'il faut pour créer des moments inoubliables. »

Afin de souligner le lancement, adhérez à Aéroplan d'ici le 28 novembre 2021 et obtenez 250 points-bonis sur votre premier achat dans une succursale de la LCBO. Les membres (autant les nouveaux que ceux de longue date) qui dépensent 50 $ ou plus dans une succursale de la LCBO d'ici le 28 novembre 2021 obtiennent le double des points. Si vous n'êtes pas encore membre Aéroplan, vous pouvez le devenir facilement à aircanada.com/adherer.

Pour le moment, les membres Aéroplan peuvent seulement accumuler des points sur les achats dans les succursales de la LCBO. Plus tard, ils pourront accumuler des points Aéroplan sur les achats en ligne ou dans l'application.

Pour en savoir plus sur ce partenariat, et sur les offres de lancement, visitez www.aircanada.com/lcbo.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de la LCBO

Fondée en 1927, la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) est une entreprise du gouvernement de l'Ontario responsable de la vente au détail et de la vente en gros de vin, de bière et de spiritueux. Elle exploite plus de 675 succursales partout dans la province et travaille avec 450 épiciers, titulaires de permis et plus de 400 comptoirs express LCBO pour offrir des produits aux Ontariens. Comptant parmi les plus importants acheteurs et détaillants de boissons alcoolisées du monde, la LCBO offre chaque année plus de 28 000 produits provenant de plus de 80 pays, ce qui permet de trouver facilement le choix parfait pour vivre des moments inoubliables. Le bénéfice net tiré des ventes de la LCBO est versé au gouvernement de l'Ontario sous la forme d'un dividende annuel. Au cours de l'exercice 2019-2020, la LCBO a versé un dividende de 2,38 milliards de dollars au gouvernement de l'Ontario pour soutenir des services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et les infrastructures. Grâce à sa plateforme d'incidence sociale, L'esprit de viabilité, la LCBO a amassé plus de 13,6 millions de dollars pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux de l'Ontario, créant ainsi une province plus durable pour les employés, les clients et les partenaires. Pour en apprendre davantage sur la LCBO, rendez-vous à l'adresse LCBO.com.

