Le tout nouveau Tigre Géant d'une superficie de 18 700 pieds carrés est situé dans le centre commercial de Niagara Falls, 7555, chemin Montrose, local 8 Il s’agit du deuxième magasin à Niagara Falls. Les magasins Tigre Géant regorgent d'articles de mode à prix abordable pour la maison et la famille, de produits d'épicerie de marque et de produits essentiels à bas prix. Étant le plus important détaillant à rabais du Canada, Tigre Géant fait en sorte qu'il soit facile et amusant pour tous les Canadiens de magasiner et d'économiser intelligemment chaque jour.

« Nous sommes ravis de faire partie de la communauté et nous avons hâte d'ouvrir nos portes pour servir nos précieux clients ici à Niagara Falls, en Ontario, a déclaré la directrice du magasin, Raman Dhatt. Nous sommes impatients d'aider les familles à se procurer leurs biens essentiels en leur offrant une expérience d'achat en magasin efficace qui leur fera gagner du temps dans l'optique que chaque dollar compte. »

La santé et la sécurité demeurent la priorité absolue de Tigre Géant, et nos magasins continuent d'appliquer toutes les directives provinciales et recommandations de la santé publique concernant la COVID-19 pour protéger la santé et le bien-être de nos employés, de nos partenaires et de nos collectivités.

QUOI : Grande ouverture du Tigre Géant à Niagara Falls! OÙ : 7555, chemin Montrose, centre commercial de Niagara Falls, local 8 QUAND : Samedi 25 septembre

6 h 30 - Discours, cérémonie d'inauguration

7 h - Ouverture officielle du Tigre Géant de Niagara Falls

À propos du nouveau Tigre Géant de Niagara Falls :

18 130 pieds carrés

Heures d'ouverture :

Du lundi au samedi, de 8 h à 21 h et le dimanche, de 9 h à 18 h

Pour en savoir plus sur l'ouverture officielle, visitez la page Facebook du magasin à : Facebook.com/GiantTiger.

Giant Tiger Stores Limited, en tant que fier détaillant communautaire, et la directrice du nouveau magasin, Anthony Stewart, feront un don de bienfaisance pour soutenir Big Brothers Big Sisters of Niagara Falls & South Niagara, un organisme favorisant des relations de mentorat qui changent la vie des jeunes en leur permettant d'exploiter leur potentiel. Tigre Géant s'associe à de nombreux organismes de bienfaisance locaux et nationaux en donnant du temps, de l'argent et des produits partout au pays et cherche toujours des façons de redonner aux communautés où elle est établie.

À propos de Tigre Géant

Tigre Géant est le magasin de rabais familial canadien de choix. Notre mission est de maximiser chaque dollar, en offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant, le secret le mieux gardé au Canada, compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 personnes. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Que vous magasiniez sur place ou en ligne au gianttiger.com, Tigre Géant fait en sorte qu'il soit facile et amusant pour tous les Canadiens de magasiner et d'économiser intelligemment chaque jour. #PourvousÀmeilleurprix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG #SouriezOnÉconomise

Participez aux conversations et restez à l'affût des nouvelles concernant Tigre Géant :

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Aaron Wade, directeur de la marque et des communications à la clientèle, [email protected]

