Le tout nouveau Tigre Géant d'une superficie de 18 044 pieds carrés est situé au 120, promenade Portia, local 3. Les magasins Tigre Géant regorgent d'articles de mode à prix abordable pour la maison et la famille, de produits d'épicerie de marque et de produits essentiels à bas prix. Étant le plus important détaillant à rabais du Canada, Tigre Géant fait en sorte qu'il soit facile et amusant pour tous les Canadiens de magasiner et d'économiser intelligemment chaque jour.

« Nous sommes ravis de faire partie de la communauté et nous avons hâte d'ouvrir nos portes pour servir nos précieux clients ici à Ancaster, en Ontario, a déclaré la directrice du magasin, Raman Dhatt. Nous sommes bien préparés pour aider les familles à acheter leurs produits essentiels à bas prix tous les jours, tout en garantissant un environnement de magasinage sécuritaire pour tous. »

La priorité absolue de Tigre Géant demeure la santé et la sécurité de ses employés, de ses partenaires et de ses communautés. Veuillez noter que toutes les directives provinciales et les recommandations de la santé publique concernant la COVID-19 sont appliquées, ce qui comprend les éléments suivants :

Tous les employés qui travaillent dans les magasins et les installations de Tigre Géant doivent porter un masque ou un couvre-visage.

La vérification de l'état de santé des employés est effectuée avant chacun de leur quart de travail.

Le nombre de clients pouvant entrer dans les magasins Tigre Géant est restreint.

Les allées sont à sens unique et des rappels quant à la distanciation physique ont été installés.

Giant Tiger Stores Limited, en tant que fier détaillant communautaire, et la directrice du nouveau magasin, Raman Dhatt, feront un don de bienfaisance pour soutenir Ancaster Community Services, un organisme qui offre des programmes, des occasions de bénévolat, de l'information et des ressources dans le but d'améliorer la qualité de vie des résidents d'Ancaster, en Ontario. Tigre Géant s'associe à de nombreux organismes de bienfaisance locaux et nationaux en donnant du temps, de l'argent et des produits partout au pays et cherche toujours des façons de redonner aux communautés où elle est établie.

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, l'entreprise privée compte 260 magasins à travers le pays et emploie près de 10 000 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au gianttiger.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable, il contribue à rapprocher les communautés. #PourvousÀmeilleurprix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG #SouriezOnÉconomise

