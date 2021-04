On souligne les fêtes de l'Aïd par des célébrations qui coïncident avec deux pratiques importantes sur les plans religieux et culturel : l'Aïd al-Fitr, qui annonce la fin du jeûne observé durant le mois sacré du ramadan, et l'Aïd al-Adha, qui marque la fin du pèlerinage annuel du Hadj pour visiter le sanctuaire de la Kaaba, à La Mecque. La gratitude, le sens de la communauté et une plus grande humanité sont au cœur de ces deux fêtes. Les remerciements s'expriment par des prières, des festins, des rassemblements familiaux et des actes de bonté et de charité, surtout envers les moins bien nantis.

À propos du timbre

Un ciel nocturne lumineux vu au travers d'une fenêtre en treillis est le point de mire du motif de cette année créé par Context Creative. Le croissant de lune, symbole distinctif de l'islam, évoque le fait que les deux fêtes débutent à l'arrivée de la nouvelle lune. Imprimé par Lowe-Martin, le timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur est offert en carnet de dix et sur un pli Premier Jour officiel, tous deux en vente sur le site postescanada.ca/achat.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca