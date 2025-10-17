Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique du Bas-Saint-Laurent

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, annonce la reconduction d'un soutien important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique du Bas-Saint-Laurent. Cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs, en valorisant les forces uniques du territoire.

En effet, le gouvernement du Québec investit 2,1 millions de dollars pour soutenir l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent. Tourisme Bas-Saint-Laurent y ajoute 2 millions de dollars supplémentaires, portant à 4,1 millions de dollars le montant total disponible pour dynamiser le tourisme régional.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique de la région. L'objectif : faire grandir le tourisme dans nos régions, de façon durable, en protégeant nos ressources et en profitant à toute la communauté.

Cet investissement s'inscrit dans la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), pour les années 2025 à 2027. Les projets ciblés par l'EPRTNT doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Bas-Saint-Laurent sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de notre territoire. Avec ses nombreux atouts naturels et culturels ainsi que sa capacité à accueillir les visiteurs chaleureusement, notre région a un grand potentiel touristique. Le tourisme est d'ailleurs un levier de développement socioéconomique important pour le Bas-Saint-Laurent et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent davantage. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Cette enveloppe est un précieux levier financier pour soutenir des initiatives qui renforcent la compétitivité et l'attractivité de notre région. Jusqu'à maintenant, dix appels de projets nous ont permis d'appuyer 86 projets dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui représente des investissements totalisant près de 36 millions de dollars dans notre milieu. Ce dynamisme, porté autant par les promoteurs que par les organisations locales, témoigne de la vitalité de notre industrie touristique. »

Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Un appel de projets est en cours. Il est possible de visiter le site Web de Tourisme Bas-Saint-Laurent pour obtenir davantage d'information.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique du Bas-Saint-Laurent. En 2024, on y comptait plus de 490 entreprises représentant plus de 5 710 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à un peu plus de 238 millions de dollars dans la région.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Caroline Chassé, Directrice - Relations publiques et médias, Tourisme Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 867-1272, poste 101, [email protected]