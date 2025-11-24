Soutien aux personnes proches aidantes : de nouvelles places de répit à Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Une nouvelle ressource de répit à Saint-Georges, en Beauce, offrira dorénavant sept lits d'hébergement temporaire, en partenariat avec la Coopérative Aide Chez Soi.

L'ouverture de ces nouvelles places de répit hors domicile avec nuitée pour soutenir les personnes proches aidantes a été soulignée aujourd'hui par le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

La ressource de répit, située dans un lieu central et accessible, permettra aux personnes proches aidantes de bénéficier de périodes de répit essentielles, tout en offrant aux personnes hébergées temporairement un environnement sécuritaire et chaleureux.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 et d'une mesure visant à poursuivre le développement des services de répit hors domicile avec nuitées. Elle s'inscrit également dans la réorganisation régionale de l'offre de répit avec hébergement amorcée à la suite de la fermeture de la Maison Gilles-Carle en Chaudière-Appalaches à la fin de 2023. Deux pôles ont été identifiés pour mieux répondre aux besoins des familles de la région : Saint-Georges pour l'axe Sud et Lévis pour l'axe Nord. D'ailleurs, quatre places ont déjà été ouvertes à Lévis en janvier 2025 pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme.

Citations :

« Mieux soutenir les personnes proches aidantes est au cœur de mon engagement. Nous savons à quel point leur rôle est exigeant et essentiel. Pour plusieurs, le répit est une nécessité pour leur permettre de continuer de prendre soin de leur proche. Avec ces nouvelles places de répit, nous concrétisons notre engagement à leur offrir des solutions accessibles et humaines pour qu'elles puissent continuer à accompagner leurs proches, dans les meilleures conditions. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

« Promesse tenue. L'ouverture de cette nouvelle maison de répit s'inscrit dans notre volonté de toujours en offrir plus aux familles beauceronnes. Cette maison, située au cœur de Saint-Georges, est une réponse concrète pour leur offrir du soutien, de la proximité et de la tranquillité d'esprit. Je suis fier de m'être impliqué très activement dans ce dossier pour que cette maison de répit voie le jour en Beauce. Je remercie toutes les équipes, tant de la Coopérative Aide Chez Soi que celles du CISSS, qui ont veillé à sa réalisation. Cette nouvelle union est une suite logique et s'inspire directement de la Maison Gilles-Carle. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud

Faits saillants :

Un financement maximal de 1 755 089 $ pour trois ans a été accordé pour la réalisation des activités et des services de la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce pour le volet des nuitées de répit hors domicile.





Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a la responsabilité du soutien et de l'accompagnement de cette ressource de répit.





Rappelons que le Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 ‒ Reconnaître pour mieux soutenir met de l'avant des mesures concrètes afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes dans leur engagement au quotidien, grâce notamment à des services de répit. Un nouveau plan d'action gouvernemental est en élaboration pour poursuivre les actions déjà bien amorcées en proche aidance au Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides, 418 208-2584