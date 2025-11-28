Inauguration de nouveaux locaux pour le Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Raphaël

SAINT-RAPHAËL, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les importants travaux de rénovation au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Raphaël viennent de se terminer. Ils visaient notamment à moderniser les espaces et à intégrer les principes de la philosophie des maisons des aînés (MDA). C'est ce qu'a souligné aujourd'hui la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, lors de sa visite de l'installation, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

De gauche à droite : Marie-Michele Émond, Chef d’unité; Stéphanie Simoneau, Directrice générale adjointe; Érika Boucher, gestionnaire responsable du CHSLD Saint-Raphaël; Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse; Chantal Caron, directrice de l’hébergement; Karine Fournier, chargée de projets; Stéphane Landry, coordonnateur sécurité, mesures d’urgence, gestion des espaces et stationnements (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides)

Les travaux de rénovation, représentant un investissement de 9,9 millions $, ont permis d'améliorer de façon significative le milieu de vie pour les résidents et résidentes. Six chambres doubles ont été converties en chambres individuelles afin d'offrir davantage d'intimité. La cuisine a également été déplacée au sous-sol et les salles à manger ont été décloisonnées pour offrir davantage d'espace aux personnes hébergées.

Les salles de bain ont été agrandies afin de mieux répondre aux besoins des personnes en perte d'autonomie. L'entrée principale a pour sa part été refaite afin de faciliter l'accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Une salle sensorielle a été ajoutée dans l'unité d'errance, bonifiant ainsi le soutien offert aux résidentes et aux résidents vivant avec des troubles cognitifs. Enfin, les planchers et la toiture ont été refaits et d'importants travaux ont été réalisés quant au revêtement extérieur.

Citations :

« Les personnes en perte d'autonomie méritent d'avoir accès aux meilleurs soins et services, dans des milieux qui répondent à leurs besoins. Il s'agit d'une priorité pour moi. Le réaménagement du CHSLD de Saint-Raphaël vient assurer à ces personnes un hébergement encore plus convivial et sécuritaire qui profitera tant aux personnes aînées et à leurs proches qu'au personnel dévoué qui y travaille. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis ravie de prendre part à l'inauguration de ces locaux réaménagés et grandement améliorés. L'inauguration d'aujourd'hui vient mettre en lumière le travail des équipes ayant contribué à la réalisation de ce projet, qui permet d'accueillir les résidentes et les résidents dans un milieu de vie de la plus grande qualité. Merci à tous ceux et celles qui ont uni leurs forces au cours des dernières années afin de livrer ce projet tant attendu dans la région. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

Faits saillants :

Afin de ne pas exposer les personnes hébergées aux désagréments engendrés par les travaux, celles-ci ont été relogées temporairement au couvent de Saint-Damien-de-Buckland, qui a été mis aux normes pour recevoir une clientèle CHSLD.

Les résidentes et les résidents ont pu réintégrer le CHSLD de Saint-Raphaël en juillet dernier.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides, 418 208-2584