Inauguration des nouveaux locaux du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Hénédine

SAINTE-HÉNÉDINE, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Sainte-Hénédine, situé dans la MRC de Nouvelle-Beauce, dans la région de la Chaudière-Appalaches, a terminé d'importants travaux de rénovation qui ont permis de complètement renouveler l'environnement physique de ce milieu de vie. Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a visité aujourd'hui ces nouveaux espaces au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Représentant un investissement de 7 millions $, les travaux visaient à répondre à certaines problématiques relatives à la fonctionnalité des lieux, au manque d'espace et à l'usure de certaines parties du bâtiment. Le projet a permis de revoir l'ensemble des aménagements afin de créer un milieu de vie plus chaleureux, moderne et adapté aux besoins des personnes hébergées.

Le CHSLD rénové comprend désormais 34 chambres entièrement repensées et munies de mobilier intégré afin d'offrir un environnement plus intime, sécuritaire et personnalisé. Inspirées du concept des maisons des aînés, les rénovations misent sur des espaces lumineux, accessibles et favorisant l'autonomie des personnes hébergées. Les fenêtres et le revêtement extérieur du bâtiment ont également été remplacés, le salon des familles a été agrandi et plusieurs espaces ont été adaptés pour faciliter les déplacements des personnes utilisant un fauteuil roulant.

Citations :

« La concrétisation de ce grand projet constitue un gain important pour la population de la région. Les citoyens et citoyennes disposeront d'un accès à de meilleurs services d'hébergement, plus conviviaux et sécuritaires, au sein de leur communauté. Ces espaces de vie plus modernes et accueillants offriront une meilleure qualité de vie aux personnes hébergées et à leurs proches. C'est avec de telles initiatives qu'on permet notamment la participation sociale des personnes aînées au dynamisme de la région. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ces locaux modernisés et réaménagés représentent un gain de qualité de vie notable pour les personnes aînées de Sainte-Hénédine et leurs proches. Nous pouvons être très fiers qu'une telle initiative ait reçu le soutien de notre gouvernement. Cela témoigne de l'importance que nous accordons à la bonification de l'offre d'hébergement de la région, où les besoins en matière d'hébergement et de soins de longue durée sont importants et en hausse. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants :

Pendant la durée de ces travaux d'envergure, les résidents et résidentes ont dû temporairement déménager à la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon. Ils ont pu réintégrer le CHSLD au début de décembre 2024, revenant ainsi à leur milieu d'origine, à proximité de leur communauté et des membres de leur famille.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 418 208-2584