Un soutien important pour le tourisme sur la Côte-Nord : 2,62 M$ pour la construction d'un pavillon d'accueil et d'interprétation au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

POINTE-AUX-OUTARDES, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, un appui financier de 2,62 millions de dollars pour permettre au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes de construire un pavillon d'accueil et d'interprétation quatre saisons.

Plus précisément, l'aide accordée servira à :

assurer la pérennité et la poursuite de la croissance de l'organisation grâce à la construction d'un nouveau pavillon d'accueil ouvert 12 mois par année;

créer un centre d'interprétation à l'intérieur du pavillon d'accueil sur la Réserve aquatique projetée de Manicouagan, une thématique unique au Québec;

aménager une salle en vue de tenir différentes activités pour une clientèle variée.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région de la Côte-Nord. Selon les données statistiques les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élève à plus de 220 millions de dollars. La région compte plus de 390 entreprises et plus de 2 550 emplois liés au tourisme.

« Le tourisme est un levier économique essentiel pour toutes nos régions, dont la Côte-Nord. En soutenant le projet du Parc Nature, notre gouvernement poursuit son objectif de faire du Québec un leader en matière de tourisme quatre saisons, responsable et durable. Il importe d'appuyer les initiatives qui font de notre secteur un moteur de développement économique et un créateur de richesse collective. Nous continuerons de soutenir nos entrepreneurs afin que nos communautés bénéficient pleinement des retombées considérables qui découlent du tourisme. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'enveloppe d'opportunité est un outil dont dispose la Société du Plan Nord et qui permet d'offrir aujourd'hui un soutien déterminant de 642 737 $ au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes. Cet outil assure aux communautés nordiques de réaliser des projets d'envergure qui répondent à leurs priorités. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'industrie touristique de la Côte-Nord et pour le développement durable du territoire nordique. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Cet investissement de plus de 2,6 millions de dollars de notre gouvernement pour la construction d'un pavillon d'accueil et d'interprétation au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes est une excellente nouvelle pour notre région. Il contribue à diversifier l'offre touristique de la Côte-Nord et à mettre en valeur un lieu mythique de chez nous. Ce projet dynamisera l'économie locale en attirant davantage de visiteurs toute l'année. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je tiens à saluer la vision et le travail de l'équipe du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, qui contribue à l'expansion du secteur touristique de la ville comme de ses environs et de toute la région. Ce projet bonifiera l'offre d'activités touristiques, ce qui dynamisera l'économie locale tout en mettant en valeur la biodiversité. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Le Parc Nature est très fier de pouvoir compter comme partenaire le ministère du Tourisme du Québec pour ce projet novateur. Ce nouveau bâtiment d'accueil et d'interprétation quatre saisons nous permettra de consolider notre positionnement d'attrait incontournable dans la région de la Côte-Nord, d'assurer notre mission de conservation dans une approche éducative et d'être ouverts à l'année. De plus, il nous offre l'occasion de créer, en partenariat avec des organisations locales, de nouvelles activités et de nouveaux événements qui généreront davantage de revenus autonomes, si importants pour notre organisation. Ce projet nous aide à entrevoir l'avenir avec beaucoup d'optimisme, car il contribue à la poursuite de nos efforts de conservation et de développement. »

Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Faits saillants

L'aide accordée se compose d'une somme de 1,98 million de dollars issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Depuis la création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis en vue de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions de dollars additionnels sont disponibles pour 2024-2025, ce qui porte l'enveloppe globale à 294 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars.

création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis en vue de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions de dollars additionnels sont disponibles pour 2024-2025, ce qui porte l'enveloppe globale à 294 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars. Les objectifs du PARIT sont les suivants : Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Le soutien de 642 737 $ de la Société du Plan Nord provient de l'enveloppe d'opportunité. Celle-ci soutient les projets nordiques d'envergure pour répondre aux enjeux et aux besoins des communautés au nord du 49 e parallèle. C'est une somme de 60 millions de dollars qui est prévue pour la période 2023-2028 dans le Plan d'action nordique du gouvernement du Québec.

parallèle. C'est une somme de 60 millions de dollars qui est prévue pour la période 2023-2028 dans le Plan d'action nordique du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

