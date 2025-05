Un soutien de 49 362 $ pour la réussite scolaire dans la MRC de Montcalm

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 49 362 $ à Réussite éducative Montcalm pour lui permettre de développer ses pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Grâce à cet investissement, Réussite éducative Montcalm documentera et évaluera ses pratiques école-famille-communauté. De plus, un guide de bonnes pratiques et une formation seront créés et diffusés aux intervenants du milieu.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je tiens à souligner cette bonne nouvelle pour la MRC de Montcalm. Ce soutien financier permettra aux acteurs du milieu scolaire d'encadrer les interventions éducatives pour la lutte au décrochage et de travailler en concertation avec les jeunes et leurs parents. Je profite de l'occasion pour saluer les efforts déployés par les organismes de la région qui se mobilisent dans l'intérêt de leur communauté. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'éducation est une responsabilité collective, et je suis fier de voir des initiatives comme celle de Réussite éducative Montcalm recevoir un appui supplémentaire de notre gouvernement. Depuis le début de mon mandat, j'ai toujours fait de l'éducation une priorité. Cette excellente nouvelle contribuera sans aucun doute à améliorer le taux de diplomation dans Rousseau (Montcalm). Ce soutien permettra non seulement de mieux répondre aux besoins des jeunes de notre région, mais aussi de pérenniser des pratiques qui ont fait leurs preuves. Bravo à tous les acteurs mobilisés pour la réussite scolaire dans Rousseau. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau

« Nous sommes reconnaissants, grâce à ce soutien financier, de pouvoir poursuivre l'étude sur nos pratiques écoles-famille-communauté. Ça fait longtemps qu'on nous demande comment on fait pour rejoindre les parents et intervenir auprès d'eux. C'est l'occasion parfaite pour transmettre notre approche. »

Annie Chauvette, coordonnatrice Réussite éducative Montcalm

