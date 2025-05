Une somme de 280 200 $ pour propulser la culture d'évaluation de cinq organismes engagés

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 280 200 $ à cinq organismes communautaires de Québec pour leur permettre de développer leurs pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Grâce à cet investissement, Deuil-Jeunesse évaluera les effets de ses pratiques singulières et en développera de nouvelles afin de répondre aux clientèles ayant des besoins particuliers.

Pour sa part, le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier pourra développer des outils permettant d'évaluer, de façon plus valide et fidèle, les effets de ses activités d'accompagnement et de formation auprès des jeunes adultes, et ainsi améliorer continuellement ses approches.

Le Centre des femmes de la basse-ville pourra structurer ses politiques ainsi que ses procédures afin d'assurer une répartition plus égalitaire du pouvoir et de l'information entre les travailleuses, les militantes, les membres et les comités.

Le Centre Solidarité Jeunesse de Québec réalisera l'évaluation du programme Antre-Classe afin de démontrer ses effets sur la persévérance scolaire des jeunes dans le but de partager les résultats à ses partenaires scolaires et bailleurs de fonds.

Enfin, Matinée Frimousses pourra mieux connaître les besoins de la clientèle et de la population servie afin de proposer des services adaptés.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Dans la Capitale-Nationale, nous avons la chance de pouvoir compter sur des organismes communautaires engagés qui jouent un rôle essentiel dans le quotidien de nombreuses personnes. En soutenant leur développement, nous leur donnons les moyens de mieux répondre aux besoins de leur milieu. Ces projets sont porteurs d'impact et contribuent directement à la qualité de vie et à la vitalité sociale de notre région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Fait saillant

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 805-5939; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796