Un soutien de 78 010 $ pour deux organismes communautaires de Laval

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 78 010 $ à deux organismes communautaires de la région de Laval.

Grâce à cet investissement, l'organisme LumiVie pourra mesurer le niveau de satisfaction de ses usagers et l'adéquation entre leurs besoins et les services offerts. La Table de concertation de Laval en condition féminine pourra s'outiller afin de s'assurer de la cohérence entre sa mission, le contexte politique et social mouvant et les besoins de ses membres.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Ce soutien financier renforce la capacité d'agir de LumiVie et de la Table de concertation en condition féminine, en leur donnant les moyens de mieux répondre aux besoins des Lavallois Quand on donne à nos milieux les bons outils, on fait avancer Laval dans la bonne direction. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les organismes communautaires sont au cœur de la vie lavalloise. En appuyant LumiVie et la Table de concertation de Laval en condition féminine, notre gouvernement leur permet de comprendre davantage les besoins du terrain et d'accroître la portée de leurs actions. Cet engagement contribue à bâtir une communauté plus forte, plus inclusive et à l'écoute des réalités de notre région. Je salue le travail essentiel de ces équipes dévouées. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

« Notre principal objectif est d'offrir un soutien adéquat pour les personnes endeuillées. L'évaluation de nos services et de leurs retombées est une étape incontournable pour l'atteinte de cet objectif. »

Hélène Nadeau, directrice générale, LumiVie

« En renforçant nos capacités d'évaluation et de prise de décision collective, notre concertation sera plus alignée, forte et solidaire! Cela nous permettra d'augmenter la portée de nos interventions en faveur de l'égalité pour toutes les Lavalloises. »

Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice générale, Table de concertation de Laval en condition féminine

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

